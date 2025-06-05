SinyallerBölümler
Mario Alberto Velasco Martinez

DarwinexZ

Mario Alberto Velasco Martinez
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
298
Kârla kapanan işlemler:
210 (70.46%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (29.53%)
En iyi işlem:
1 855.78 USD
En kötü işlem:
-1 567.10 USD
Brüt kâr:
15 563.73 USD (49 543 pips)
Brüt zarar:
-18 832.05 USD (44 585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (658.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 611.12 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
43.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
131 (43.96%)
Satış işlemleri:
167 (56.04%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-10.97 USD
Ortalama kâr:
74.11 USD
Ortalama zarar:
-214.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-3 184.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 184.01 USD (14)
Aylık büyüme:
1.91%
Yıllık tahmin:
23.63%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 806.37 USD
Maksimum:
10 928.28 USD (10.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.50% (10 928.28 USD)
Varlığa göre:
5.69% (5 506.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 33
EURNZD 29
CHFJPY 27
NZDCHF 23
AUDNZD 22
USDJPY 18
EURAUD 16
AUDJPY 15
GBPUSD 14
NZDCAD 13
USDCAD 10
GBPJPY 10
EURGBP 9
USDCHF 9
EURJPY 8
GBPAUD 8
EURCAD 7
AUDUSD 6
NZDUSD 6
CADJPY 5
GBPNZD 3
AUDCHF 2
GBPCAD 2
EURCHF 1
CADCHF 1
AUDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.3K
EURNZD -7.6K
CHFJPY 464
NZDCHF -2.8K
AUDNZD 448
USDJPY 482
EURAUD 299
AUDJPY 260
GBPUSD 1K
NZDCAD 180
USDCAD 533
GBPJPY 126
EURGBP 390
USDCHF 82
EURJPY 70
GBPAUD 143
EURCAD 103
AUDUSD 533
NZDUSD 572
CADJPY 53
GBPNZD 11
AUDCHF 76
GBPCAD 26
EURCHF 12
CADCHF 17
AUDCAD 9
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.6K
EURNZD -15K
CHFJPY 2K
NZDCHF -2.4K
AUDNZD 1.5K
USDJPY 3.6K
EURAUD 2.1K
AUDJPY 2.2K
GBPUSD 3.6K
NZDCAD 1.2K
USDCAD 2.8K
GBPJPY 1.2K
EURGBP -701
USDCHF -203
EURJPY 706
GBPAUD -3.5K
EURCAD -532
AUDUSD 1.1K
NZDUSD 1K
CADJPY 441
GBPNZD 148
AUDCHF 111
GBPCAD 246
EURCHF 32
CADCHF 82
AUDCAD 85
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 855.78 USD
En kötü işlem: -1 567 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +658.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 184.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.08.14 23:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 21:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 04:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 21:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 07:07
Share of trading days is too low
2025.06.10 07:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.05 21:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 21:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 21:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.05 21:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.05 21:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
