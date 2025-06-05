SegnaliSezioni
Mario Alberto Velasco Martinez

DarwinexZ

Mario Alberto Velasco Martinez
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -3%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
298
Profit Trade:
210 (70.46%)
Loss Trade:
88 (29.53%)
Best Trade:
1 855.78 USD
Worst Trade:
-1 567.10 USD
Profitto lordo:
15 563.73 USD (49 543 pips)
Perdita lorda:
-18 832.05 USD (44 585 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (658.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 611.12 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
43.72%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
131 (43.96%)
Short Trade:
167 (56.04%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-10.97 USD
Profitto medio:
74.11 USD
Perdita media:
-214.00 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-3 184.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 184.01 USD (14)
Crescita mensile:
1.91%
Previsione annuale:
23.63%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 806.37 USD
Massimale:
10 928.28 USD (10.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.50% (10 928.28 USD)
Per equità:
5.69% (5 506.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 33
EURNZD 29
CHFJPY 27
NZDCHF 23
AUDNZD 22
USDJPY 18
EURAUD 16
AUDJPY 15
GBPUSD 14
NZDCAD 13
USDCAD 10
GBPJPY 10
EURGBP 9
USDCHF 9
EURJPY 8
GBPAUD 8
EURCAD 7
AUDUSD 6
NZDUSD 6
CADJPY 5
GBPNZD 3
AUDCHF 2
GBPCAD 2
EURCHF 1
CADCHF 1
AUDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.3K
EURNZD -7.6K
CHFJPY 464
NZDCHF -2.8K
AUDNZD 448
USDJPY 482
EURAUD 299
AUDJPY 260
GBPUSD 1K
NZDCAD 180
USDCAD 533
GBPJPY 126
EURGBP 390
USDCHF 82
EURJPY 70
GBPAUD 143
EURCAD 103
AUDUSD 533
NZDUSD 572
CADJPY 53
GBPNZD 11
AUDCHF 76
GBPCAD 26
EURCHF 12
CADCHF 17
AUDCAD 9
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.6K
EURNZD -15K
CHFJPY 2K
NZDCHF -2.4K
AUDNZD 1.5K
USDJPY 3.6K
EURAUD 2.1K
AUDJPY 2.2K
GBPUSD 3.6K
NZDCAD 1.2K
USDCAD 2.8K
GBPJPY 1.2K
EURGBP -701
USDCHF -203
EURJPY 706
GBPAUD -3.5K
EURCAD -532
AUDUSD 1.1K
NZDUSD 1K
CADJPY 441
GBPNZD 148
AUDCHF 111
GBPCAD 246
EURCHF 32
CADCHF 82
AUDCAD 85
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 855.78 USD
Worst Trade: -1 567 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +658.90 USD
Massima perdita consecutiva: -3 184.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.14 23:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 21:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 04:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 21:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 07:07
Share of trading days is too low
2025.06.10 07:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.05 21:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 21:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 21:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.05 21:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.05 21:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
