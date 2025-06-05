SignauxSections
Mario Alberto Velasco Martinez

DarwinexZ

Mario Alberto Velasco Martinez
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
298
Bénéfice trades:
210 (70.46%)
Perte trades:
88 (29.53%)
Meilleure transaction:
1 855.78 USD
Pire transaction:
-1 567.10 USD
Bénéfice brut:
15 563.73 USD (49 543 pips)
Perte brute:
-18 832.05 USD (44 585 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (658.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 611.12 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
43.72%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.30
Longs trades:
131 (43.96%)
Courts trades:
167 (56.04%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-10.97 USD
Bénéfice moyen:
74.11 USD
Perte moyenne:
-214.00 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-3 184.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 184.01 USD (14)
Croissance mensuelle:
1.95%
Prévision annuelle:
23.63%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 806.37 USD
Maximal:
10 928.28 USD (10.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.50% (10 928.28 USD)
Par fonds propres:
5.69% (5 506.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 33
EURNZD 29
CHFJPY 27
NZDCHF 23
AUDNZD 22
USDJPY 18
EURAUD 16
AUDJPY 15
GBPUSD 14
NZDCAD 13
USDCAD 10
GBPJPY 10
EURGBP 9
USDCHF 9
EURJPY 8
GBPAUD 8
EURCAD 7
AUDUSD 6
NZDUSD 6
CADJPY 5
GBPNZD 3
AUDCHF 2
GBPCAD 2
EURCHF 1
CADCHF 1
AUDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.3K
EURNZD -7.6K
CHFJPY 464
NZDCHF -2.8K
AUDNZD 448
USDJPY 482
EURAUD 299
AUDJPY 260
GBPUSD 1K
NZDCAD 180
USDCAD 533
GBPJPY 126
EURGBP 390
USDCHF 82
EURJPY 70
GBPAUD 143
EURCAD 103
AUDUSD 533
NZDUSD 572
CADJPY 53
GBPNZD 11
AUDCHF 76
GBPCAD 26
EURCHF 12
CADCHF 17
AUDCAD 9
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.6K
EURNZD -15K
CHFJPY 2K
NZDCHF -2.4K
AUDNZD 1.5K
USDJPY 3.6K
EURAUD 2.1K
AUDJPY 2.2K
GBPUSD 3.6K
NZDCAD 1.2K
USDCAD 2.8K
GBPJPY 1.2K
EURGBP -701
USDCHF -203
EURJPY 706
GBPAUD -3.5K
EURCAD -532
AUDUSD 1.1K
NZDUSD 1K
CADJPY 441
GBPNZD 148
AUDCHF 111
GBPCAD 246
EURCHF 32
CADCHF 82
AUDCAD 85
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 855.78 USD
Pire transaction: -1 567 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +658.90 USD
Perte consécutive maximale: -3 184.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.14 23:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 21:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 04:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 21:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 07:07
Share of trading days is too low
2025.06.10 07:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.05 21:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 21:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 21:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.05 21:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.05 21:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality

