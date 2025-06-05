SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Erahandsuper
Yui Man Mok

Erahandsuper

Yui Man Mok
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 179%
MakeCapital-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
721
Kârla kapanan işlemler:
661 (91.67%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (8.32%)
En iyi işlem:
1 162.60 USD
En kötü işlem:
-3 554.56 USD
Brüt kâr:
40 357.57 USD (217 796 pips)
Brüt zarar:
-31 057.42 USD (227 739 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (1 777.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 325.11 USD (19)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
69.74%
Maks. mevduat yükü:
13.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
681 (94.45%)
Satış işlemleri:
40 (5.55%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
12.90 USD
Ortalama kâr:
61.06 USD
Ortalama zarar:
-517.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-15 106.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 106.17 USD (8)
Aylık büyüme:
-39.57%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15 106.17 USD (52.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.45% (15 106.17 USD)
Varlığa göre:
64.03% (15 718.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 716
AUDUSD.s 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 9.3K
AUDUSD.s -26
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s -9.6K
AUDUSD.s -140
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 162.60 USD
En kötü işlem: -3 555 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 777.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -15 106.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MakeCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 11:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 10:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 04:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Erahandsuper
Ayda 999 USD
179%
0
0
USD
11K
USD
28
91%
721
91%
70%
1.29
12.90
USD
64%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.