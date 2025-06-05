SignauxSections
Yui Man Mok

Erahandsuper

Yui Man Mok
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 179%
MakeCapital-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
721
Bénéfice trades:
661 (91.67%)
Perte trades:
60 (8.32%)
Meilleure transaction:
1 162.60 USD
Pire transaction:
-3 554.56 USD
Bénéfice brut:
40 357.57 USD (217 796 pips)
Perte brute:
-31 057.42 USD (227 739 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (1 777.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 325.11 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
69.74%
Charge de dépôt maximale:
13.70%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.62
Longs trades:
681 (94.45%)
Courts trades:
40 (5.55%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
12.90 USD
Bénéfice moyen:
61.06 USD
Perte moyenne:
-517.62 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-15 106.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-15 106.17 USD (8)
Croissance mensuelle:
-38.65%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
15 106.17 USD (52.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.45% (15 106.17 USD)
Par fonds propres:
64.03% (15 718.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 716
AUDUSD.s 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 9.3K
AUDUSD.s -26
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s -9.6K
AUDUSD.s -140
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 162.60 USD
Pire transaction: -3 555 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 777.25 USD
Perte consécutive maximale: -15 106.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MakeCapital-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 11:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 10:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 04:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.