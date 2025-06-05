SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Erahandsuper
Yui Man Mok

Erahandsuper

Yui Man Mok
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 179%
MakeCapital-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
721
Profit Trade:
661 (91.67%)
Loss Trade:
60 (8.32%)
Best Trade:
1 162.60 USD
Worst Trade:
-3 554.56 USD
Profitto lordo:
40 357.57 USD (217 796 pips)
Perdita lorda:
-31 057.42 USD (227 739 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (1 777.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 325.11 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
69.74%
Massimo carico di deposito:
13.70%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
681 (94.45%)
Short Trade:
40 (5.55%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
12.90 USD
Profitto medio:
61.06 USD
Perdita media:
-517.62 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-15 106.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 106.17 USD (8)
Crescita mensile:
-38.65%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15 106.17 USD (52.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.45% (15 106.17 USD)
Per equità:
64.03% (15 718.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 716
AUDUSD.s 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 9.3K
AUDUSD.s -26
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s -9.6K
AUDUSD.s -140
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 162.60 USD
Worst Trade: -3 555 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 777.25 USD
Massima perdita consecutiva: -15 106.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MakeCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 11:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 10:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 04:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Erahandsuper
999USD al mese
179%
0
0
USD
11K
USD
28
91%
721
91%
70%
1.29
12.90
USD
64%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.