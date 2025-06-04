SinyallerBölümler
DMITRII SHARASHOV

InvestTrade648

DMITRII SHARASHOV
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 190%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
221
Kârla kapanan işlemler:
164 (74.20%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (25.79%)
En iyi işlem:
642.51 USD
En kötü işlem:
-189.37 USD
Brüt kâr:
10 131.05 USD (83 117 pips)
Brüt zarar:
-3 229.87 USD (20 118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (671.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 024.56 USD (13)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
93.93%
Maks. mevduat yükü:
72.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.89
Alış işlemleri:
67 (30.32%)
Satış işlemleri:
154 (69.68%)
Kâr faktörü:
3.14
Beklenen getiri:
31.23 USD
Ortalama kâr:
61.77 USD
Ortalama zarar:
-56.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-355.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-418.96 USD (3)
Aylık büyüme:
32.15%
Yıllık tahmin:
390.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
83.64 USD
Maksimum:
535.20 USD (4.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.22% (535.20 USD)
Varlığa göre:
77.44% (3 923.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 48
USDCHF 46
NZDUSD 45
AUDUSD 45
USDJPY 19
GBPUSD 18
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2K
USDCHF 739
NZDUSD 2K
AUDUSD 1.6K
USDJPY 204
GBPUSD 324
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 19K
USDCHF 5.7K
NZDUSD 13K
AUDUSD 12K
USDJPY 5.9K
GBPUSD 7.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +642.51 USD
En kötü işlem: -189 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +671.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -355.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
TTCM-Live3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live16
0.19 × 68
ICMarketsSC-Live15
0.20 × 88
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
ICMarketsSC-Live22
0.25 × 8
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live31
0.48 × 42
123 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.67% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 08:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 12:16
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 17:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 14:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.23% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 18:34
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
