- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
221
Kârla kapanan işlemler:
164 (74.20%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (25.79%)
En iyi işlem:
642.51 USD
En kötü işlem:
-189.37 USD
Brüt kâr:
10 131.05 USD (83 117 pips)
Brüt zarar:
-3 229.87 USD (20 118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (671.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 024.56 USD (13)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
93.93%
Maks. mevduat yükü:
72.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.89
Alış işlemleri:
67 (30.32%)
Satış işlemleri:
154 (69.68%)
Kâr faktörü:
3.14
Beklenen getiri:
31.23 USD
Ortalama kâr:
61.77 USD
Ortalama zarar:
-56.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-355.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-418.96 USD (3)
Aylık büyüme:
32.15%
Yıllık tahmin:
390.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
83.64 USD
Maksimum:
535.20 USD (4.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.22% (535.20 USD)
Varlığa göre:
77.44% (3 923.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|48
|USDCHF
|46
|NZDUSD
|45
|AUDUSD
|45
|USDJPY
|19
|GBPUSD
|18
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2K
|USDCHF
|739
|NZDUSD
|2K
|AUDUSD
|1.6K
|USDJPY
|204
|GBPUSD
|324
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|19K
|USDCHF
|5.7K
|NZDUSD
|13K
|AUDUSD
|12K
|USDJPY
|5.9K
|GBPUSD
|7.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +642.51 USD
En kötü işlem: -189 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +671.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -355.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
|
TTCM-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|0.19 × 68
|
ICMarketsSC-Live15
|0.20 × 88
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live22
|0.25 × 8
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live31
|0.48 × 42
