DMITRII SHARASHOV

InvestTrade648

DMITRII SHARASHOV
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 190%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
221
Bénéfice trades:
164 (74.20%)
Perte trades:
57 (25.79%)
Meilleure transaction:
642.51 USD
Pire transaction:
-189.37 USD
Bénéfice brut:
10 131.05 USD (83 117 pips)
Perte brute:
-3 229.87 USD (20 118 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (671.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 024.56 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
93.93%
Charge de dépôt maximale:
72.97%
Dernier trade:
36 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
12.89
Longs trades:
67 (30.32%)
Courts trades:
154 (69.68%)
Facteur de profit:
3.14
Rendement attendu:
31.23 USD
Bénéfice moyen:
61.77 USD
Perte moyenne:
-56.66 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-355.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-418.96 USD (3)
Croissance mensuelle:
32.69%
Prévision annuelle:
396.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
83.64 USD
Maximal:
535.20 USD (4.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.22% (535.20 USD)
Par fonds propres:
77.44% (3 923.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 48
USDCHF 46
NZDUSD 45
AUDUSD 45
USDJPY 19
GBPUSD 18
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2K
USDCHF 739
NZDUSD 2K
AUDUSD 1.6K
USDJPY 204
GBPUSD 324
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 19K
USDCHF 5.7K
NZDUSD 13K
AUDUSD 12K
USDJPY 5.9K
GBPUSD 7.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +642.51 USD
Pire transaction: -189 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +671.67 USD
Perte consécutive maximale: -355.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
TTCM-Live3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live16
0.19 × 68
ICMarketsSC-Live15
0.20 × 88
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
ICMarketsSC-Live22
0.25 × 8
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live31
0.48 × 42
123 plus...
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.67% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 08:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 12:16
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 17:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 14:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.23% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 18:34
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.