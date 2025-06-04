SegnaliSezioni
DMITRII SHARASHOV

InvestTrade648

DMITRII SHARASHOV
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 190%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
221
Profit Trade:
164 (74.20%)
Loss Trade:
57 (25.79%)
Best Trade:
642.51 USD
Worst Trade:
-189.37 USD
Profitto lordo:
10 131.05 USD (83 117 pips)
Perdita lorda:
-3 229.87 USD (20 118 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (671.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 024.56 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
93.93%
Massimo carico di deposito:
72.97%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.89
Long Trade:
67 (30.32%)
Short Trade:
154 (69.68%)
Fattore di profitto:
3.14
Profitto previsto:
31.23 USD
Profitto medio:
61.77 USD
Perdita media:
-56.66 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-355.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-418.96 USD (3)
Crescita mensile:
32.69%
Previsione annuale:
396.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
83.64 USD
Massimale:
535.20 USD (4.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.22% (535.20 USD)
Per equità:
77.44% (3 923.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 48
USDCHF 46
NZDUSD 45
AUDUSD 45
USDJPY 19
GBPUSD 18
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2K
USDCHF 739
NZDUSD 2K
AUDUSD 1.6K
USDJPY 204
GBPUSD 324
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 19K
USDCHF 5.7K
NZDUSD 13K
AUDUSD 12K
USDJPY 5.9K
GBPUSD 7.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +642.51 USD
Worst Trade: -189 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +671.67 USD
Massima perdita consecutiva: -355.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
TTCM-Live3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live16
0.19 × 68
ICMarketsSC-Live15
0.20 × 88
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
ICMarketsSC-Live22
0.25 × 8
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live31
0.48 × 42
123 più
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.67% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 08:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 12:16
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 17:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 14:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.23% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 18:34
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
InvestTrade648
35USD al mese
190%
0
0
USD
7.4K
USD
17
100%
221
74%
94%
3.13
31.23
USD
77%
1:500
Copia

