- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
221
Profit Trade:
164 (74.20%)
Loss Trade:
57 (25.79%)
Best Trade:
642.51 USD
Worst Trade:
-189.37 USD
Profitto lordo:
10 131.05 USD (83 117 pips)
Perdita lorda:
-3 229.87 USD (20 118 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (671.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 024.56 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
93.93%
Massimo carico di deposito:
72.97%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.89
Long Trade:
67 (30.32%)
Short Trade:
154 (69.68%)
Fattore di profitto:
3.14
Profitto previsto:
31.23 USD
Profitto medio:
61.77 USD
Perdita media:
-56.66 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-355.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-418.96 USD (3)
Crescita mensile:
32.69%
Previsione annuale:
396.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
83.64 USD
Massimale:
535.20 USD (4.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.22% (535.20 USD)
Per equità:
77.44% (3 923.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|48
|USDCHF
|46
|NZDUSD
|45
|AUDUSD
|45
|USDJPY
|19
|GBPUSD
|18
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2K
|USDCHF
|739
|NZDUSD
|2K
|AUDUSD
|1.6K
|USDJPY
|204
|GBPUSD
|324
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|19K
|USDCHF
|5.7K
|NZDUSD
|13K
|AUDUSD
|12K
|USDJPY
|5.9K
|GBPUSD
|7.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +642.51 USD
Worst Trade: -189 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +671.67 USD
Massima perdita consecutiva: -355.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
|
TTCM-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|0.19 × 68
|
ICMarketsSC-Live15
|0.20 × 88
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live22
|0.25 × 8
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live31
|0.48 × 42
Non ci sono recensioni
