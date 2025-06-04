SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Histouch
R Tg Dai Bo

Histouch

R Tg Dai Bo
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 3%
FTMO-Server5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
132
Kârla kapanan işlemler:
46 (34.84%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (65.15%)
En iyi işlem:
2 114.34 USD
En kötü işlem:
-669.52 USD
Brüt kâr:
19 292.77 USD (14 087 231 pips)
Brüt zarar:
-13 886.34 USD (8 973 836 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (572.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 860.94 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.74%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 gün
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
80 (60.61%)
Satış işlemleri:
52 (39.39%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
40.96 USD
Ortalama kâr:
419.41 USD
Ortalama zarar:
-161.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-3 012.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 012.84 USD (22)
Aylık büyüme:
-0.66%
Yıllık tahmin:
-7.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 469.95 USD
Maksimum:
4 630.08 USD (2.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.28% (4 629.78 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 23
USDJPY 22
JP225.cash 18
USOIL.cash 16
XAUUSD 15
GER40.cash 12
EURUSD 11
US500.cash 6
HK50.cash 5
GBPUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -509
USDJPY 608
JP225.cash 1.4K
USOIL.cash 1.5K
XAUUSD -870
GER40.cash 655
EURUSD -1.4K
US500.cash 3.1K
HK50.cash 1.4K
GBPUSD -425
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 4.5M
USDJPY -26K
JP225.cash 36K
USOIL.cash 9.2K
XAUUSD -34K
GER40.cash -84K
EURUSD -20K
US500.cash 162K
HK50.cash 587K
GBPUSD -5.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 114.34 USD
En kötü işlem: -670 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +572.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 012.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.17 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.24 07:02
No swaps are charged on the signal account
2025.07.11 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 16:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.27 00:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 00:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 07:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.10 12:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 07:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Histouch
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
205K
USD
40
0%
132
34%
100%
1.38
40.96
USD
2%
1:30
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.