R Tg Dai Bo

Histouch

R Tg Dai Bo
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 3%
FTMO-Server5
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
132
Profit Trade:
46 (34.84%)
Loss Trade:
86 (65.15%)
Best Trade:
2 114.34 USD
Worst Trade:
-669.52 USD
Profitto lordo:
19 292.77 USD (14 087 231 pips)
Perdita lorda:
-13 886.34 USD (8 973 836 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (572.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 860.94 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
80 (60.61%)
Short Trade:
52 (39.39%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
40.96 USD
Profitto medio:
419.41 USD
Perdita media:
-161.47 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-3 012.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 012.84 USD (22)
Crescita mensile:
-0.66%
Previsione annuale:
-7.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 469.95 USD
Massimale:
4 630.08 USD (2.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.28% (4 629.78 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 23
USDJPY 22
JP225.cash 18
USOIL.cash 16
XAUUSD 15
GER40.cash 12
EURUSD 11
US500.cash 6
HK50.cash 5
GBPUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -509
USDJPY 608
JP225.cash 1.4K
USOIL.cash 1.5K
XAUUSD -870
GER40.cash 655
EURUSD -1.4K
US500.cash 3.1K
HK50.cash 1.4K
GBPUSD -425
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 4.5M
USDJPY -26K
JP225.cash 36K
USOIL.cash 9.2K
XAUUSD -34K
GER40.cash -84K
EURUSD -20K
US500.cash 162K
HK50.cash 587K
GBPUSD -5.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 114.34 USD
Worst Trade: -670 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +572.37 USD
Massima perdita consecutiva: -3 012.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.17 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.24 07:02
No swaps are charged on the signal account
2025.07.11 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 16:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.27 00:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 00:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 07:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.10 12:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 07:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
