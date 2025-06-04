SignauxSections
R Tg Dai Bo

Histouch

R Tg Dai Bo
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 3%
FTMO-Server5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
132
Bénéfice trades:
46 (34.84%)
Perte trades:
86 (65.15%)
Meilleure transaction:
2 114.34 USD
Pire transaction:
-669.52 USD
Bénéfice brut:
19 292.77 USD (14 087 231 pips)
Perte brute:
-13 886.34 USD (8 973 836 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (572.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 860.94 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.74%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
15 jours
Facteur de récupération:
1.17
Longs trades:
80 (60.61%)
Courts trades:
52 (39.39%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
40.96 USD
Bénéfice moyen:
419.41 USD
Perte moyenne:
-161.47 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-3 012.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 012.84 USD (22)
Croissance mensuelle:
-0.66%
Prévision annuelle:
-7.99%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 469.95 USD
Maximal:
4 630.08 USD (2.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.28% (4 629.78 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 23
USDJPY 22
JP225.cash 18
USOIL.cash 16
XAUUSD 15
GER40.cash 12
EURUSD 11
US500.cash 6
HK50.cash 5
GBPUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -509
USDJPY 608
JP225.cash 1.4K
USOIL.cash 1.5K
XAUUSD -870
GER40.cash 655
EURUSD -1.4K
US500.cash 3.1K
HK50.cash 1.4K
GBPUSD -425
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 4.5M
USDJPY -26K
JP225.cash 36K
USOIL.cash 9.2K
XAUUSD -34K
GER40.cash -84K
EURUSD -20K
US500.cash 162K
HK50.cash 587K
GBPUSD -5.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 114.34 USD
Pire transaction: -670 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +572.37 USD
Perte consécutive maximale: -3 012.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.17 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.24 07:02
No swaps are charged on the signal account
2025.07.11 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 16:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.27 00:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 00:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 07:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.10 12:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 07:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.