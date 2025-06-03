SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Respublika2
Oleksandr Safonov

Respublika2

Oleksandr Safonov
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 92%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
66 (86.84%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (13.16%)
En iyi işlem:
33.17 USD
En kötü işlem:
-4.37 USD
Brüt kâr:
234.83 USD (12 305 pips)
Brüt zarar:
-19.20 USD (1 432 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (58.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.28 USD (7)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
98.41%
Maks. mevduat yükü:
27.92%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
37.96
Alış işlemleri:
27 (35.53%)
Satış işlemleri:
49 (64.47%)
Kâr faktörü:
12.23
Beklenen getiri:
2.84 USD
Ortalama kâr:
3.56 USD
Ortalama zarar:
-1.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.68 USD (2)
Aylık büyüme:
10.51%
Yıllık tahmin:
127.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.68 USD (2.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.28% (5.68 USD)
Varlığa göre:
88.39% (353.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 25
EURJPY 13
AUDJPY 12
EURUSD 12
USDJPY 5
NZDUSD 3
USDCHF 2
AUDCHF 2
GBPCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 47
EURJPY 71
AUDJPY 42
EURUSD 14
USDJPY 17
NZDUSD 4
USDCHF 6
AUDCHF 11
GBPCAD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.3K
EURJPY 3.5K
AUDJPY 421
EURUSD 1.1K
USDJPY 1.3K
NZDUSD 285
USDCHF 312
AUDCHF 298
GBPCAD 507
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.17 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +58.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.19 × 54
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.36 × 304
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
0.97 × 1323
RoboForex-Pro-5
1.34 × 2197
RoboForex-Pro-6
1.60 × 1089
VantageInternational-Live 9
3.76 × 224
İnceleme yok
2025.10.14 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 22:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 16:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 15:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.27 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 09:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 17:47
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 16:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 15:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 11:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 10:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 09:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 01:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 21:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 00:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
