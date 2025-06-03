Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-3 0.00 × 3 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.19 × 54 RoboForex-ProCent-5 0.26 × 66 ForexClubBY-MT4 Real Server 0.36 × 304 OctaFX-Real6 0.75 × 20 RoboForex-Pro-4 0.97 × 1323 RoboForex-Pro-5 1.34 × 2197 RoboForex-Pro-6 1.60 × 1089 VantageInternational-Live 9 3.76 × 224 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya