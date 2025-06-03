- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
66 (86.84%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (13.16%)
En iyi işlem:
33.17 USD
En kötü işlem:
-4.37 USD
Brüt kâr:
234.83 USD (12 305 pips)
Brüt zarar:
-19.20 USD (1 432 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (58.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.28 USD (7)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
98.41%
Maks. mevduat yükü:
27.92%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
37.96
Alış işlemleri:
27 (35.53%)
Satış işlemleri:
49 (64.47%)
Kâr faktörü:
12.23
Beklenen getiri:
2.84 USD
Ortalama kâr:
3.56 USD
Ortalama zarar:
-1.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.68 USD (2)
Aylık büyüme:
10.51%
Yıllık tahmin:
127.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.68 USD (2.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.28% (5.68 USD)
Varlığa göre:
88.39% (353.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|25
|EURJPY
|13
|AUDJPY
|12
|EURUSD
|12
|USDJPY
|5
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|GBPCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|47
|EURJPY
|71
|AUDJPY
|42
|EURUSD
|14
|USDJPY
|17
|NZDUSD
|4
|USDCHF
|6
|AUDCHF
|11
|GBPCAD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|3.3K
|EURJPY
|3.5K
|AUDJPY
|421
|EURUSD
|1.1K
|USDJPY
|1.3K
|NZDUSD
|285
|USDCHF
|312
|AUDCHF
|298
|GBPCAD
|507
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.17 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +58.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.19 × 54
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.36 × 304
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|0.97 × 1323
|
RoboForex-Pro-5
|1.34 × 2197
|
RoboForex-Pro-6
|1.60 × 1089
|
VantageInternational-Live 9
|3.76 × 224
