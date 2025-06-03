SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Respublika2
Oleksandr Safonov

Respublika2

Oleksandr Safonov
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 92%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
76
Bénéfice trades:
66 (86.84%)
Perte trades:
10 (13.16%)
Meilleure transaction:
33.17 USD
Pire transaction:
-4.37 USD
Bénéfice brut:
234.83 USD (12 305 pips)
Perte brute:
-19.20 USD (1 432 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (58.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
59.28 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
98.41%
Charge de dépôt maximale:
27.92%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
37.96
Longs trades:
27 (35.53%)
Courts trades:
49 (64.47%)
Facteur de profit:
12.23
Rendement attendu:
2.84 USD
Bénéfice moyen:
3.56 USD
Perte moyenne:
-1.92 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-5.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.68 USD (2)
Croissance mensuelle:
10.51%
Prévision annuelle:
127.48%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5.68 USD (2.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.28% (5.68 USD)
Par fonds propres:
88.39% (353.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 25
EURJPY 13
AUDJPY 12
EURUSD 12
USDJPY 5
NZDUSD 3
USDCHF 2
AUDCHF 2
GBPCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 47
EURJPY 71
AUDJPY 42
EURUSD 14
USDJPY 17
NZDUSD 4
USDCHF 6
AUDCHF 11
GBPCAD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 3.3K
EURJPY 3.5K
AUDJPY 421
EURUSD 1.1K
USDJPY 1.3K
NZDUSD 285
USDCHF 312
AUDCHF 298
GBPCAD 507
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.17 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +58.85 USD
Perte consécutive maximale: -5.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.19 × 54
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.36 × 304
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
0.97 × 1323
RoboForex-Pro-5
1.34 × 2197
RoboForex-Pro-6
1.60 × 1089
VantageInternational-Live 9
3.76 × 224
Aucun avis
2025.10.14 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 22:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 16:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 15:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.27 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 09:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 17:47
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 16:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 15:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 11:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 10:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 09:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 01:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 21:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 00:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
