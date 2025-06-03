SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Respublika2
Oleksandr Safonov

Respublika2

Oleksandr Safonov
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 92%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
66 (86.84%)
Loss Trade:
10 (13.16%)
Best Trade:
33.17 USD
Worst Trade:
-4.37 USD
Profitto lordo:
234.83 USD (12 305 pips)
Perdita lorda:
-19.20 USD (1 432 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (58.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.28 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
98.41%
Massimo carico di deposito:
27.92%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
37.96
Long Trade:
27 (35.53%)
Short Trade:
49 (64.47%)
Fattore di profitto:
12.23
Profitto previsto:
2.84 USD
Profitto medio:
3.56 USD
Perdita media:
-1.92 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.68 USD (2)
Crescita mensile:
10.51%
Previsione annuale:
127.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.68 USD (2.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.28% (5.68 USD)
Per equità:
88.39% (353.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 25
EURJPY 13
AUDJPY 12
EURUSD 12
USDJPY 5
NZDUSD 3
USDCHF 2
AUDCHF 2
GBPCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 47
EURJPY 71
AUDJPY 42
EURUSD 14
USDJPY 17
NZDUSD 4
USDCHF 6
AUDCHF 11
GBPCAD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.3K
EURJPY 3.5K
AUDJPY 421
EURUSD 1.1K
USDJPY 1.3K
NZDUSD 285
USDCHF 312
AUDCHF 298
GBPCAD 507
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.17 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +58.85 USD
Massima perdita consecutiva: -5.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.19 × 54
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.36 × 304
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
0.97 × 1323
RoboForex-Pro-5
1.34 × 2197
RoboForex-Pro-6
1.60 × 1089
VantageInternational-Live 9
3.76 × 224
2025.10.14 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 22:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 16:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 15:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.27 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 09:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 17:47
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 16:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 15:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 11:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 10:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 09:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 01:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 21:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 00:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
