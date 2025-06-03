- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
66 (86.84%)
Loss Trade:
10 (13.16%)
Best Trade:
33.17 USD
Worst Trade:
-4.37 USD
Profitto lordo:
234.83 USD (12 305 pips)
Perdita lorda:
-19.20 USD (1 432 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (58.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.28 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
98.41%
Massimo carico di deposito:
27.92%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
37.96
Long Trade:
27 (35.53%)
Short Trade:
49 (64.47%)
Fattore di profitto:
12.23
Profitto previsto:
2.84 USD
Profitto medio:
3.56 USD
Perdita media:
-1.92 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.68 USD (2)
Crescita mensile:
10.51%
Previsione annuale:
127.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.68 USD (2.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.28% (5.68 USD)
Per equità:
88.39% (353.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|25
|EURJPY
|13
|AUDJPY
|12
|EURUSD
|12
|USDJPY
|5
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|GBPCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|47
|EURJPY
|71
|AUDJPY
|42
|EURUSD
|14
|USDJPY
|17
|NZDUSD
|4
|USDCHF
|6
|AUDCHF
|11
|GBPCAD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|3.3K
|EURJPY
|3.5K
|AUDJPY
|421
|EURUSD
|1.1K
|USDJPY
|1.3K
|NZDUSD
|285
|USDCHF
|312
|AUDCHF
|298
|GBPCAD
|507
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.17 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +58.85 USD
Massima perdita consecutiva: -5.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.19 × 54
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.36 × 304
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|0.97 × 1323
|
RoboForex-Pro-5
|1.34 × 2197
|
RoboForex-Pro-6
|1.60 × 1089
|
VantageInternational-Live 9
|3.76 × 224
Non ci sono recensioni