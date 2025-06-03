SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / System1
Thomas Rauer

System1

Thomas Rauer
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 701
Kârla kapanan işlemler:
4 187 (73.44%)
Zararla kapanan işlemler:
1 514 (26.56%)
En iyi işlem:
803.63 USD
En kötü işlem:
-3 589.40 USD
Brüt kâr:
77 872.30 USD (771 791 pips)
Brüt zarar:
-47 751.09 USD (512 798 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (257.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 580.22 USD (13)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
109.09%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
320
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.54
Alış işlemleri:
2 659 (46.64%)
Satış işlemleri:
3 042 (53.36%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
5.28 USD
Ortalama kâr:
18.60 USD
Ortalama zarar:
-31.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-2 262.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 028.98 USD (3)
Aylık büyüme:
5.68%
Yıllık tahmin:
68.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8 513.31 USD (7.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.35% (8 506.10 USD)
Varlığa göre:
19.19% (24 630.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1439
NZDCAD 831
USDCAD 721
AUDCAD 720
GBPUSD 482
EURJPY 345
GBPCAD 232
CHFJPY 164
USDCHF 141
USDJPY 121
AUDUSD 121
AUDJPY 68
EURCAD 66
AUDNZD 47
CADCHF 47
EURGBP 47
EURCHF 34
XAUUSD 31
NZDCHF 21
AUDCHF 20
EURAUD 1
NZDUSD 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -3.6K
NZDCAD 12K
USDCAD 1.9K
AUDCAD 9.2K
GBPUSD -3.7K
EURJPY 5K
GBPCAD 1.1K
CHFJPY 1.8K
USDCHF 2.6K
USDJPY 242
AUDUSD 364
AUDJPY 250
EURCAD 174
AUDNZD 626
CADCHF 677
EURGBP 920
EURCHF 121
XAUUSD 82
NZDCHF 465
AUDCHF 246
EURAUD 13
NZDUSD 10
CADJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -18K
NZDCAD 56K
USDCAD 18K
AUDCAD 57K
GBPUSD -6K
EURJPY 77K
GBPCAD 5.4K
CHFJPY 25K
USDCHF 8.3K
USDJPY 4.2K
AUDUSD 3.3K
AUDJPY 5K
EURCAD 1.1K
AUDNZD 5.9K
CADCHF 6.7K
EURGBP 2.9K
EURCHF 1.6K
XAUUSD 591
NZDCHF 3.2K
AUDCHF 2.8K
EURAUD 110
NZDUSD 98
CADJPY 66
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +803.63 USD
En kötü işlem: -3 589 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +257.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 262.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.08.28 01:58
No swaps are charged
2025.08.28 01:58
No swaps are charged
2025.08.26 21:43
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 12:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 09:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
