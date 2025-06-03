SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / System1
Thomas Rauer

System1

Thomas Rauer
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 30%
Darwinex-Live-2
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 701
Profit Trade:
4 187 (73.44%)
Loss Trade:
1 514 (26.56%)
Best Trade:
803.63 USD
Worst Trade:
-3 589.40 USD
Profitto lordo:
77 872.30 USD (771 791 pips)
Perdita lorda:
-47 751.09 USD (512 798 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (257.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 580.22 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
109.09%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
320
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.54
Long Trade:
2 659 (46.64%)
Short Trade:
3 042 (53.36%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
5.28 USD
Profitto medio:
18.60 USD
Perdita media:
-31.54 USD
Massime perdite consecutive:
42 (-2 262.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 028.98 USD (3)
Crescita mensile:
5.68%
Previsione annuale:
68.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8 513.31 USD (7.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.35% (8 506.10 USD)
Per equità:
19.19% (24 630.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1439
NZDCAD 831
USDCAD 721
AUDCAD 720
GBPUSD 482
EURJPY 345
GBPCAD 232
CHFJPY 164
USDCHF 141
USDJPY 121
AUDUSD 121
AUDJPY 68
EURCAD 66
AUDNZD 47
CADCHF 47
EURGBP 47
EURCHF 34
XAUUSD 31
NZDCHF 21
AUDCHF 20
EURAUD 1
NZDUSD 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -3.6K
NZDCAD 12K
USDCAD 1.9K
AUDCAD 9.2K
GBPUSD -3.7K
EURJPY 5K
GBPCAD 1.1K
CHFJPY 1.8K
USDCHF 2.6K
USDJPY 242
AUDUSD 364
AUDJPY 250
EURCAD 174
AUDNZD 626
CADCHF 677
EURGBP 920
EURCHF 121
XAUUSD 82
NZDCHF 465
AUDCHF 246
EURAUD 13
NZDUSD 10
CADJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -18K
NZDCAD 56K
USDCAD 18K
AUDCAD 57K
GBPUSD -6K
EURJPY 77K
GBPCAD 5.4K
CHFJPY 25K
USDCHF 8.3K
USDJPY 4.2K
AUDUSD 3.3K
AUDJPY 5K
EURCAD 1.1K
AUDNZD 5.9K
CADCHF 6.7K
EURGBP 2.9K
EURCHF 1.6K
XAUUSD 591
NZDCHF 3.2K
AUDCHF 2.8K
EURAUD 110
NZDUSD 98
CADJPY 66
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +803.63 USD
Worst Trade: -3 589 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +257.21 USD
Massima perdita consecutiva: -2 262.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.28 01:58
No swaps are charged
2025.08.28 01:58
No swaps are charged
2025.08.26 21:43
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 12:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 09:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
System1
30USD al mese
30%
0
0
USD
130K
USD
21
100%
5 701
73%
100%
1.63
5.28
USD
19%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.