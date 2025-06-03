- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 701
Profit Trade:
4 187 (73.44%)
Loss Trade:
1 514 (26.56%)
Best Trade:
803.63 USD
Worst Trade:
-3 589.40 USD
Profitto lordo:
77 872.30 USD (771 791 pips)
Perdita lorda:
-47 751.09 USD (512 798 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (257.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 580.22 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
109.09%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
320
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.54
Long Trade:
2 659 (46.64%)
Short Trade:
3 042 (53.36%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
5.28 USD
Profitto medio:
18.60 USD
Perdita media:
-31.54 USD
Massime perdite consecutive:
42 (-2 262.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 028.98 USD (3)
Crescita mensile:
5.68%
Previsione annuale:
68.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8 513.31 USD (7.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.35% (8 506.10 USD)
Per equità:
19.19% (24 630.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1439
|NZDCAD
|831
|USDCAD
|721
|AUDCAD
|720
|GBPUSD
|482
|EURJPY
|345
|GBPCAD
|232
|CHFJPY
|164
|USDCHF
|141
|USDJPY
|121
|AUDUSD
|121
|AUDJPY
|68
|EURCAD
|66
|AUDNZD
|47
|CADCHF
|47
|EURGBP
|47
|EURCHF
|34
|XAUUSD
|31
|NZDCHF
|21
|AUDCHF
|20
|EURAUD
|1
|NZDUSD
|1
|CADJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-3.6K
|NZDCAD
|12K
|USDCAD
|1.9K
|AUDCAD
|9.2K
|GBPUSD
|-3.7K
|EURJPY
|5K
|GBPCAD
|1.1K
|CHFJPY
|1.8K
|USDCHF
|2.6K
|USDJPY
|242
|AUDUSD
|364
|AUDJPY
|250
|EURCAD
|174
|AUDNZD
|626
|CADCHF
|677
|EURGBP
|920
|EURCHF
|121
|XAUUSD
|82
|NZDCHF
|465
|AUDCHF
|246
|EURAUD
|13
|NZDUSD
|10
|CADJPY
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-18K
|NZDCAD
|56K
|USDCAD
|18K
|AUDCAD
|57K
|GBPUSD
|-6K
|EURJPY
|77K
|GBPCAD
|5.4K
|CHFJPY
|25K
|USDCHF
|8.3K
|USDJPY
|4.2K
|AUDUSD
|3.3K
|AUDJPY
|5K
|EURCAD
|1.1K
|AUDNZD
|5.9K
|CADCHF
|6.7K
|EURGBP
|2.9K
|EURCHF
|1.6K
|XAUUSD
|591
|NZDCHF
|3.2K
|AUDCHF
|2.8K
|EURAUD
|110
|NZDUSD
|98
|CADJPY
|66
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +803.63 USD
Worst Trade: -3 589 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +257.21 USD
Massima perdita consecutiva: -2 262.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
130K
USD
USD
21
100%
5 701
73%
100%
1.63
5.28
USD
USD
19%
1:200