SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / System1
Thomas Rauer

System1

Thomas Rauer
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
Darwinex-Live-2
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 682
Bénéfice trades:
4 172 (73.42%)
Perte trades:
1 510 (26.58%)
Meilleure transaction:
803.63 USD
Pire transaction:
-3 589.40 USD
Bénéfice brut:
77 712.70 USD (769 459 pips)
Perte brute:
-47 686.86 USD (511 420 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (257.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 580.22 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
109.09%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
316
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.53
Longs trades:
2 644 (46.53%)
Courts trades:
3 038 (53.47%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
5.28 USD
Bénéfice moyen:
18.63 USD
Perte moyenne:
-31.58 USD
Pertes consécutives maximales:
42 (-2 262.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 028.98 USD (3)
Croissance mensuelle:
5.69%
Prévision annuelle:
69.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
8 513.31 USD (7.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.35% (8 506.10 USD)
Par fonds propres:
19.19% (24 630.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1439
NZDCAD 829
AUDCAD 718
USDCAD 716
GBPUSD 481
EURJPY 344
GBPCAD 225
CHFJPY 163
USDCHF 141
USDJPY 121
AUDUSD 121
AUDJPY 68
EURCAD 66
AUDNZD 47
CADCHF 47
EURGBP 47
EURCHF 34
XAUUSD 31
NZDCHF 21
AUDCHF 20
EURAUD 1
NZDUSD 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -3.6K
NZDCAD 12K
AUDCAD 9.2K
USDCAD 1.9K
GBPUSD -3.7K
EURJPY 4.9K
GBPCAD 1.1K
CHFJPY 1.8K
USDCHF 2.6K
USDJPY 242
AUDUSD 364
AUDJPY 250
EURCAD 174
AUDNZD 626
CADCHF 677
EURGBP 920
EURCHF 121
XAUUSD 82
NZDCHF 465
AUDCHF 246
EURAUD 13
NZDUSD 10
CADJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -18K
NZDCAD 55K
AUDCAD 57K
USDCAD 18K
GBPUSD -5.4K
EURJPY 76K
GBPCAD 5.3K
CHFJPY 24K
USDCHF 8.3K
USDJPY 4.2K
AUDUSD 3.3K
AUDJPY 5K
EURCAD 1.1K
AUDNZD 5.9K
CADCHF 6.7K
EURGBP 2.9K
EURCHF 1.6K
XAUUSD 591
NZDCHF 3.2K
AUDCHF 2.8K
EURAUD 110
NZDUSD 98
CADJPY 66
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +803.63 USD
Pire transaction: -3 589 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +257.21 USD
Perte consécutive maximale: -2 262.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.28 01:58
No swaps are charged
2025.08.28 01:58
No swaps are charged
2025.08.26 21:43
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 12:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 09:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
System1
30 USD par mois
30%
0
0
USD
130K
USD
21
100%
5 682
73%
100%
1.62
5.28
USD
19%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.