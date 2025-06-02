SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MERAVIGGHIA
Pompilio Michele

MERAVIGGHIA

Pompilio Michele
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -27%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
895
Kârla kapanan işlemler:
593 (66.25%)
Zararla kapanan işlemler:
302 (33.74%)
En iyi işlem:
32.38 USD
En kötü işlem:
-17.16 USD
Brüt kâr:
495.96 USD (103 867 pips)
Brüt zarar:
-531.39 USD (78 940 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (16.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.40 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
23.37%
Maks. mevduat yükü:
77.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
494 (55.20%)
Satış işlemleri:
401 (44.80%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
0.84 USD
Ortalama zarar:
-1.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-2.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.73 USD (8)
Aylık büyüme:
-29.57%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.84 USD
Maksimum:
151.66 USD (51.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.95% (151.66 USD)
Varlığa göre:
16.62% (38.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.DE40Cash 543
.USTECHCash 153
.US30Cash 132
XAUUSD 45
GBPCHF 21
AUDUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.DE40Cash 26
.USTECHCash -80
.US30Cash -10
XAUUSD 39
GBPCHF -10
AUDUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.DE40Cash 20K
.USTECHCash 4.2K
.US30Cash 556
XAUUSD 815
GBPCHF -542
AUDUSD 6
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.38 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +16.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real5
0.00 × 1
InstaForex-UK.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 25
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
IronFXBM-Real4
0.00 × 5
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
RoboForexEU-ECN
0.00 × 3
Activtrades-4
0.00 × 1
LMAX-DemoUK
0.00 × 5
IronFX-Real8
0.00 × 2
JustForex-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
SFM-Live
0.00 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 7
Activtrades-5
0.00 × 9
Exness-Real3
0.00 × 3
IronFX-Real4
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live18
0.06 × 18
230 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 14:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 09:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 22:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 19:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 13:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 14:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 11:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 10:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 10:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MERAVIGGHIA
Ayda 50 USD
-27%
0
0
USD
117
USD
19
61%
895
66%
23%
0.93
-0.04
USD
57%
1:500
