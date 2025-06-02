- Büyüme
İşlemler:
895
Kârla kapanan işlemler:
593 (66.25%)
Zararla kapanan işlemler:
302 (33.74%)
En iyi işlem:
32.38 USD
En kötü işlem:
-17.16 USD
Brüt kâr:
495.96 USD (103 867 pips)
Brüt zarar:
-531.39 USD (78 940 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (16.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.40 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
23.37%
Maks. mevduat yükü:
77.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
494 (55.20%)
Satış işlemleri:
401 (44.80%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
0.84 USD
Ortalama zarar:
-1.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-2.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.73 USD (8)
Aylık büyüme:
-29.57%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.84 USD
Maksimum:
151.66 USD (51.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.95% (151.66 USD)
Varlığa göre:
16.62% (38.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|543
|.USTECHCash
|153
|.US30Cash
|132
|XAUUSD
|45
|GBPCHF
|21
|AUDUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.DE40Cash
|26
|.USTECHCash
|-80
|.US30Cash
|-10
|XAUUSD
|39
|GBPCHF
|-10
|AUDUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.DE40Cash
|20K
|.USTECHCash
|4.2K
|.US30Cash
|556
|XAUUSD
|815
|GBPCHF
|-542
|AUDUSD
|6
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.38 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +16.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real5
|0.00 × 1
|
InstaForex-UK.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 25
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 3
|
Activtrades-4
|0.00 × 1
|
LMAX-DemoUK
|0.00 × 5
|
IronFX-Real8
|0.00 × 2
|
JustForex-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
SFM-Live
|0.00 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 7
|
Activtrades-5
|0.00 × 9
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
IronFX-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live18
|0.06 × 18
