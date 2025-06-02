SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MERAVIGGHIA
Pompilio Michele

MERAVIGGHIA

Pompilio Michele
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -27%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
895
Profit Trade:
593 (66.25%)
Loss Trade:
302 (33.74%)
Best Trade:
32.38 USD
Worst Trade:
-17.16 USD
Profitto lordo:
495.96 USD (103 867 pips)
Perdita lorda:
-531.39 USD (78 940 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (16.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.40 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
23.37%
Massimo carico di deposito:
77.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
494 (55.20%)
Short Trade:
401 (44.80%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
-1.76 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-2.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.73 USD (8)
Crescita mensile:
-34.12%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.84 USD
Massimale:
151.66 USD (51.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.95% (151.66 USD)
Per equità:
16.62% (38.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.DE40Cash 543
.USTECHCash 153
.US30Cash 132
XAUUSD 45
GBPCHF 21
AUDUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.DE40Cash 26
.USTECHCash -80
.US30Cash -10
XAUUSD 39
GBPCHF -10
AUDUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.DE40Cash 20K
.USTECHCash 4.2K
.US30Cash 556
XAUUSD 815
GBPCHF -542
AUDUSD 6
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.38 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +16.70 USD
Massima perdita consecutiva: -2.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real5
0.00 × 1
InstaForex-UK.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 25
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
IronFXBM-Real4
0.00 × 5
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
RoboForexEU-ECN
0.00 × 3
Activtrades-4
0.00 × 1
LMAX-DemoUK
0.00 × 5
IronFX-Real8
0.00 × 2
JustForex-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
SFM-Live
0.00 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 7
Activtrades-5
0.00 × 9
Exness-Real3
0.00 × 3
IronFX-Real4
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live18
0.06 × 18
230 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 14:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 09:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 22:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 19:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 13:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 14:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 11:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 10:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 10:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MERAVIGGHIA
50USD al mese
-27%
0
0
USD
117
USD
19
61%
895
66%
23%
0.93
-0.04
USD
57%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.