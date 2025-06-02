- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
895
Profit Trade:
593 (66.25%)
Loss Trade:
302 (33.74%)
Best Trade:
32.38 USD
Worst Trade:
-17.16 USD
Profitto lordo:
495.96 USD (103 867 pips)
Perdita lorda:
-531.39 USD (78 940 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (16.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.40 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
23.37%
Massimo carico di deposito:
77.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
494 (55.20%)
Short Trade:
401 (44.80%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
-1.76 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-2.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.73 USD (8)
Crescita mensile:
-34.12%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.84 USD
Massimale:
151.66 USD (51.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.95% (151.66 USD)
Per equità:
16.62% (38.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|543
|.USTECHCash
|153
|.US30Cash
|132
|XAUUSD
|45
|GBPCHF
|21
|AUDUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.DE40Cash
|26
|.USTECHCash
|-80
|.US30Cash
|-10
|XAUUSD
|39
|GBPCHF
|-10
|AUDUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.DE40Cash
|20K
|.USTECHCash
|4.2K
|.US30Cash
|556
|XAUUSD
|815
|GBPCHF
|-542
|AUDUSD
|6
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.38 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +16.70 USD
Massima perdita consecutiva: -2.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real5
|0.00 × 1
|
InstaForex-UK.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 25
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 3
|
Activtrades-4
|0.00 × 1
|
LMAX-DemoUK
|0.00 × 5
|
IronFX-Real8
|0.00 × 2
|
JustForex-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
SFM-Live
|0.00 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 7
|
Activtrades-5
|0.00 × 9
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
IronFX-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live18
|0.06 × 18
