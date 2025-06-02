SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MERAVIGGHIA
Pompilio Michele

MERAVIGGHIA

Pompilio Michele
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -27%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
895
Bénéfice trades:
593 (66.25%)
Perte trades:
302 (33.74%)
Meilleure transaction:
32.38 USD
Pire transaction:
-17.16 USD
Bénéfice brut:
495.96 USD (103 867 pips)
Perte brute:
-531.39 USD (78 940 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (16.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.40 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
23.37%
Charge de dépôt maximale:
77.23%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
494 (55.20%)
Courts trades:
401 (44.80%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.04 USD
Bénéfice moyen:
0.84 USD
Perte moyenne:
-1.76 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-2.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-76.73 USD (8)
Croissance mensuelle:
-34.12%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
61%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.84 USD
Maximal:
151.66 USD (51.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.95% (151.66 USD)
Par fonds propres:
16.62% (38.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.DE40Cash 543
.USTECHCash 153
.US30Cash 132
XAUUSD 45
GBPCHF 21
AUDUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.DE40Cash 26
.USTECHCash -80
.US30Cash -10
XAUUSD 39
GBPCHF -10
AUDUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.DE40Cash 20K
.USTECHCash 4.2K
.US30Cash 556
XAUUSD 815
GBPCHF -542
AUDUSD 6
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.38 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +16.70 USD
Perte consécutive maximale: -2.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real5
0.00 × 1
InstaForex-UK.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 25
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
IronFXBM-Real4
0.00 × 5
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
RoboForexEU-ECN
0.00 × 3
Activtrades-4
0.00 × 1
LMAX-DemoUK
0.00 × 5
IronFX-Real8
0.00 × 2
JustForex-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
SFM-Live
0.00 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 7
Activtrades-5
0.00 × 9
Exness-Real3
0.00 × 3
IronFX-Real4
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live18
0.06 × 18
230 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.24 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 14:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 09:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 22:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 19:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 13:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 14:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 11:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 10:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 10:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MERAVIGGHIA
50 USD par mois
-27%
0
0
USD
117
USD
19
61%
895
66%
23%
0.93
-0.04
USD
57%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.