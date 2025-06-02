SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Cawan Suci
Moch Ghulamul Fikri Annaufal

Cawan Suci

Moch Ghulamul Fikri Annaufal
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 51%
FBS-Real-6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
55 (53.92%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (46.08%)
En iyi işlem:
110.85 USD
En kötü işlem:
-121.72 USD
Brüt kâr:
4 062.80 USD (89 259 pips)
Brüt zarar:
-3 414.21 USD (77 040 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (209.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
488.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
50.29%
Maks. mevduat yükü:
6.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
64 (62.75%)
Satış işlemleri:
38 (37.25%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
6.36 USD
Ortalama kâr:
73.87 USD
Ortalama zarar:
-72.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-379.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-379.60 USD (5)
Aylık büyüme:
26.12%
Yıllık tahmin:
316.97%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
135.79 USD
Maksimum:
538.55 USD (40.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.62% (538.55 USD)
Varlığa göre:
9.82% (118.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 101
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 610
archived 39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +110.85 USD
En kötü işlem: -122 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +209.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -379.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This is an account that has absolute resilience. for those who are patient, committed and heading towards the day of victory.
=== EA KUPER GOLD SIGNAL ===
📉 Single OP, Minimum Resistance 1,500 Pips
🏧 Target profit 250 - 1,000 Pips/month
💵 Be wise in Open Positions and manage Money Management
💹 Happy Trading n B a Smart Trader
İnceleme yok
2025.09.23 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 06:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 10:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.06 00:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 00:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 02:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 12:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 16:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 16:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 00:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cawan Suci
Ayda 30 USD
51%
0
0
USD
1.6K
USD
22
99%
102
53%
50%
1.18
6.36
USD
31%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.