- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
55 (53.92%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (46.08%)
En iyi işlem:
110.85 USD
En kötü işlem:
-121.72 USD
Brüt kâr:
4 062.80 USD (89 259 pips)
Brüt zarar:
-3 414.21 USD (77 040 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (209.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
488.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
50.29%
Maks. mevduat yükü:
6.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
64 (62.75%)
Satış işlemleri:
38 (37.25%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
6.36 USD
Ortalama kâr:
73.87 USD
Ortalama zarar:
-72.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-379.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-379.60 USD (5)
Aylık büyüme:
26.12%
Yıllık tahmin:
316.97%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
135.79 USD
Maksimum:
538.55 USD (40.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.62% (538.55 USD)
Varlığa göre:
9.82% (118.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|610
|archived
|39
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +110.85 USD
En kötü işlem: -122 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +209.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -379.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
This is an account that has absolute resilience. for those who are patient, committed and heading towards the day of victory.
=== EA KUPER GOLD SIGNAL ===
📉 Single OP, Minimum Resistance 1,500 Pips
🏧 Target profit 250 - 1,000 Pips/month
💵 Be wise in Open Positions and manage Money Management
💹 Happy Trading n B a Smart Trader
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
51%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
22
99%
102
53%
50%
1.18
6.36
USD
USD
31%
1:500