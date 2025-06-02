- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
55 (53.92%)
Loss Trade:
47 (46.08%)
Best Trade:
110.85 USD
Worst Trade:
-121.72 USD
Profitto lordo:
4 062.80 USD (89 259 pips)
Perdita lorda:
-3 414.21 USD (77 040 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (209.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
488.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
50.29%
Massimo carico di deposito:
6.25%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
64 (62.75%)
Short Trade:
38 (37.25%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
6.36 USD
Profitto medio:
73.87 USD
Perdita media:
-72.64 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-379.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-379.60 USD (5)
Crescita mensile:
19.83%
Previsione annuale:
240.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
135.79 USD
Massimale:
538.55 USD (40.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.62% (538.55 USD)
Per equità:
9.82% (118.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|610
|archived
|39
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +110.85 USD
Worst Trade: -122 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +209.98 USD
Massima perdita consecutiva: -379.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
84 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This is an account that has absolute resilience. for those who are patient, committed and heading towards the day of victory.
=== EA KUPER GOLD SIGNAL ===
📉 Single OP, Minimum Resistance 1,500 Pips
🏧 Target profit 250 - 1,000 Pips/month
💵 Be wise in Open Positions and manage Money Management
💹 Happy Trading n B a Smart Trader
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
51%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
22
99%
102
53%
50%
1.18
6.36
USD
USD
31%
1:500