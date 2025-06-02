SignauxSections
Moch Ghulamul Fikri Annaufal

Cawan Suci

Moch Ghulamul Fikri Annaufal
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
101
Bénéfice trades:
54 (53.46%)
Perte trades:
47 (46.53%)
Meilleure transaction:
110.85 USD
Pire transaction:
-121.72 USD
Bénéfice brut:
3 961.90 USD (87 242 pips)
Perte brute:
-3 414.21 USD (77 040 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (209.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
488.00 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
50.29%
Charge de dépôt maximale:
6.25%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
1.02
Longs trades:
63 (62.38%)
Courts trades:
38 (37.62%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
5.42 USD
Bénéfice moyen:
73.37 USD
Perte moyenne:
-72.64 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-379.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-379.60 USD (5)
Croissance mensuelle:
13.22%
Prévision annuelle:
160.37%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
135.79 USD
Maximal:
538.55 USD (40.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.62% (538.55 USD)
Par fonds propres:
9.82% (118.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 100
archived 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 509
archived 39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 10K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +110.85 USD
Pire transaction: -122 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +209.98 USD
Perte consécutive maximale: -379.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

This is an account that has absolute resilience. for those who are patient, committed and heading towards the day of victory.
=== EA KUPER GOLD SIGNAL ===
📉 Single OP, Minimum Resistance 1,500 Pips
🏧 Target profit 250 - 1,000 Pips/month
💵 Be wise in Open Positions and manage Money Management
💹 Happy Trading n B a Smart Trader
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.