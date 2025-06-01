- Büyüme
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
46 (88.46%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (11.54%)
En iyi işlem:
18.10 USD
En kötü işlem:
-0.27 USD
Brüt kâr:
149.23 USD (9 651 pips)
Brüt zarar:
-0.81 USD (79 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (96.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.69 USD (23)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
58.76%
Maks. mevduat yükü:
16.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
449.76
Alış işlemleri:
31 (59.62%)
Satış işlemleri:
21 (40.38%)
Kâr faktörü:
184.23
Beklenen getiri:
2.85 USD
Ortalama kâr:
3.24 USD
Ortalama zarar:
-0.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.33 USD (3)
Aylık büyüme:
1.67%
Yıllık tahmin:
20.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.33 USD (1.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.08% (0.33 USD)
Varlığa göre:
6.59% (37.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|7
|USDCADm
|6
|GBPAUDm
|5
|GBPCHFm
|4
|EURJPYm
|4
|AUDUSDm
|4
|GBPNZDm
|3
|GBPCADm
|3
|AUDJPYm
|3
|EURAUDm
|3
|GBPUSDm
|3
|EURGBPm
|2
|CADJPYm
|2
|EURUSDm
|2
|EURCADm
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADm
|13
|USDCADm
|5
|GBPAUDm
|14
|GBPCHFm
|12
|EURJPYm
|9
|AUDUSDm
|14
|GBPNZDm
|1
|GBPCADm
|1
|AUDJPYm
|6
|EURAUDm
|6
|GBPUSDm
|11
|EURGBPm
|8
|CADJPYm
|21
|EURUSDm
|22
|EURCADm
|5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADm
|1.1K
|USDCADm
|290
|GBPAUDm
|850
|GBPCHFm
|432
|EURJPYm
|1.3K
|AUDUSDm
|474
|GBPNZDm
|241
|GBPCADm
|166
|AUDJPYm
|917
|EURAUDm
|521
|GBPUSDm
|670
|EURGBPm
|301
|CADJPYm
|1K
|EURUSDm
|1K
|EURCADm
|229
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.10 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +96.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
📈 Fully automated trading using AOT Bot
💰 Minimum recommended account size: $500
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
58%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
17
100%
52
88%
59%
184.23
2.85
USD
USD
7%
1:200