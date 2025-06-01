- Crescita
Trade:
52
Profit Trade:
46 (88.46%)
Loss Trade:
6 (11.54%)
Best Trade:
18.10 USD
Worst Trade:
-0.27 USD
Profitto lordo:
149.23 USD (9 651 pips)
Perdita lorda:
-0.81 USD (79 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (96.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.69 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
58.76%
Massimo carico di deposito:
16.73%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
449.76
Long Trade:
31 (59.62%)
Short Trade:
21 (40.38%)
Fattore di profitto:
184.23
Profitto previsto:
2.85 USD
Profitto medio:
3.24 USD
Perdita media:
-0.14 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.33 USD (3)
Crescita mensile:
1.67%
Previsione annuale:
20.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.33 USD (1.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.08% (0.33 USD)
Per equità:
6.59% (37.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|7
|USDCADm
|6
|GBPAUDm
|5
|GBPCHFm
|4
|EURJPYm
|4
|AUDUSDm
|4
|GBPNZDm
|3
|GBPCADm
|3
|AUDJPYm
|3
|EURAUDm
|3
|GBPUSDm
|3
|EURGBPm
|2
|CADJPYm
|2
|EURUSDm
|2
|EURCADm
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADm
|13
|USDCADm
|5
|GBPAUDm
|14
|GBPCHFm
|12
|EURJPYm
|9
|AUDUSDm
|14
|GBPNZDm
|1
|GBPCADm
|1
|AUDJPYm
|6
|EURAUDm
|6
|GBPUSDm
|11
|EURGBPm
|8
|CADJPYm
|21
|EURUSDm
|22
|EURCADm
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADm
|1.1K
|USDCADm
|290
|GBPAUDm
|850
|GBPCHFm
|432
|EURJPYm
|1.3K
|AUDUSDm
|474
|GBPNZDm
|241
|GBPCADm
|166
|AUDJPYm
|917
|EURAUDm
|521
|GBPUSDm
|670
|EURGBPm
|301
|CADJPYm
|1K
|EURUSDm
|1K
|EURCADm
|229
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +96.69 USD
Massima perdita consecutiva: -0.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
📈 Fully automated trading using AOT Bot
💰 Minimum recommended account size: $500
Non ci sono recensioni
