Thi Ngoc Tram Le

Aot social trading

Thi Ngoc Tram Le
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 58%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
46 (88.46%)
Loss Trade:
6 (11.54%)
Best Trade:
18.10 USD
Worst Trade:
-0.27 USD
Profitto lordo:
149.23 USD (9 651 pips)
Perdita lorda:
-0.81 USD (79 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (96.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.69 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
58.76%
Massimo carico di deposito:
16.73%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
449.76
Long Trade:
31 (59.62%)
Short Trade:
21 (40.38%)
Fattore di profitto:
184.23
Profitto previsto:
2.85 USD
Profitto medio:
3.24 USD
Perdita media:
-0.14 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.33 USD (3)
Crescita mensile:
1.67%
Previsione annuale:
20.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.33 USD (1.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.08% (0.33 USD)
Per equità:
6.59% (37.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADm 7
USDCADm 6
GBPAUDm 5
GBPCHFm 4
EURJPYm 4
AUDUSDm 4
GBPNZDm 3
GBPCADm 3
AUDJPYm 3
EURAUDm 3
GBPUSDm 3
EURGBPm 2
CADJPYm 2
EURUSDm 2
EURCADm 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADm 13
USDCADm 5
GBPAUDm 14
GBPCHFm 12
EURJPYm 9
AUDUSDm 14
GBPNZDm 1
GBPCADm 1
AUDJPYm 6
EURAUDm 6
GBPUSDm 11
EURGBPm 8
CADJPYm 21
EURUSDm 22
EURCADm 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADm 1.1K
USDCADm 290
GBPAUDm 850
GBPCHFm 432
EURJPYm 1.3K
AUDUSDm 474
GBPNZDm 241
GBPCADm 166
AUDJPYm 917
EURAUDm 521
GBPUSDm 670
EURGBPm 301
CADJPYm 1K
EURUSDm 1K
EURCADm 229
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +96.69 USD
Massima perdita consecutiva: -0.33 USD

📈 Fully automated trading using AOT Bot
💰 Minimum recommended account size: $500


