Thai Doan Pham

GIAPHAT Safe3

Thai Doan Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 683
Kârla kapanan işlemler:
1 774 (66.12%)
Zararla kapanan işlemler:
909 (33.88%)
En iyi işlem:
87.57 USD
En kötü işlem:
-190.07 USD
Brüt kâr:
3 732.03 USD (374 778 pips)
Brüt zarar:
-3 254.69 USD (264 830 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (48.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
171.38 USD (25)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
43.81%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
154
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
1 259 (46.93%)
Satış işlemleri:
1 424 (53.07%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
2.10 USD
Ortalama zarar:
-3.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-328.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-328.22 USD (12)
Aylık büyüme:
-0.72%
Yıllık tahmin:
-8.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
156.23 USD
Maksimum:
667.47 USD (26.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.18% (667.17 USD)
Varlığa göre:
27.89% (459.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 439
AUDCAD 315
AUDNZD 266
USDJPY 243
GBPCAD 225
EURUSD 207
EURAUD 187
USDCAD 160
AUDUSD 143
EURJPY 128
EURNZD 96
EURCHF 82
EURGBP 66
EURCAD 64
NZDUSD 62
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 13
AUDCAD 72
AUDNZD 79
USDJPY -353
GBPCAD 70
EURUSD 212
EURAUD 93
USDCAD 70
AUDUSD 33
EURJPY 88
EURNZD -7
EURCHF 14
EURGBP 36
EURCAD 25
NZDUSD 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 9.7K
AUDCAD 7.9K
AUDNZD 13K
USDJPY 6.4K
GBPCAD 7.6K
EURUSD 18K
EURAUD 10K
USDCAD 11K
AUDUSD 5.4K
EURJPY 12K
EURNZD -3.1K
EURCHF 1.6K
EURGBP 2.6K
EURCAD 3.5K
NZDUSD 2.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +87.57 USD
En kötü işlem: -190 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +48.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -328.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real14
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
NgelPartners-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 6
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 11
FXCC1-Live
0.00 × 19
Panteon-Server
0.00 × 9
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 3
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 32
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.00 × 7
ICMarkets-Live07
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 12:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 16:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.