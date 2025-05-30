- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 683
Profit Trade:
1 774 (66.12%)
Loss Trade:
909 (33.88%)
Best Trade:
87.57 USD
Worst Trade:
-190.07 USD
Profitto lordo:
3 732.03 USD (374 778 pips)
Perdita lorda:
-3 254.69 USD (264 830 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (48.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.38 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
43.81%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
154
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
1 259 (46.93%)
Short Trade:
1 424 (53.07%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
2.10 USD
Perdita media:
-3.58 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-328.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-328.22 USD (12)
Crescita mensile:
-0.72%
Previsione annuale:
-8.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.23 USD
Massimale:
667.47 USD (26.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.18% (667.17 USD)
Per equità:
27.89% (459.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|439
|AUDCAD
|315
|AUDNZD
|266
|USDJPY
|243
|GBPCAD
|225
|EURUSD
|207
|EURAUD
|187
|USDCAD
|160
|AUDUSD
|143
|EURJPY
|128
|EURNZD
|96
|EURCHF
|82
|EURGBP
|66
|EURCAD
|64
|NZDUSD
|62
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|13
|AUDCAD
|72
|AUDNZD
|79
|USDJPY
|-353
|GBPCAD
|70
|EURUSD
|212
|EURAUD
|93
|USDCAD
|70
|AUDUSD
|33
|EURJPY
|88
|EURNZD
|-7
|EURCHF
|14
|EURGBP
|36
|EURCAD
|25
|NZDUSD
|32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|9.7K
|AUDCAD
|7.9K
|AUDNZD
|13K
|USDJPY
|6.4K
|GBPCAD
|7.6K
|EURUSD
|18K
|EURAUD
|10K
|USDCAD
|11K
|AUDUSD
|5.4K
|EURJPY
|12K
|EURNZD
|-3.1K
|EURCHF
|1.6K
|EURGBP
|2.6K
|EURCAD
|3.5K
|NZDUSD
|2.9K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +87.57 USD
Worst Trade: -190 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +48.44 USD
Massima perdita consecutiva: -328.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 6
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 11
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
Panteon-Server
|0.00 × 9
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 32
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 6
531 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
26%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
22
100%
2 683
66%
100%
1.14
0.18
USD
USD
33%
1:200