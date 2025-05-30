SegnaliSezioni
Thai Doan Pham

GIAPHAT Safe3

Thai Doan Pham
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 26%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 683
Profit Trade:
1 774 (66.12%)
Loss Trade:
909 (33.88%)
Best Trade:
87.57 USD
Worst Trade:
-190.07 USD
Profitto lordo:
3 732.03 USD (374 778 pips)
Perdita lorda:
-3 254.69 USD (264 830 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (48.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.38 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
43.81%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
154
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
1 259 (46.93%)
Short Trade:
1 424 (53.07%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
2.10 USD
Perdita media:
-3.58 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-328.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-328.22 USD (12)
Crescita mensile:
-0.72%
Previsione annuale:
-8.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.23 USD
Massimale:
667.47 USD (26.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.18% (667.17 USD)
Per equità:
27.89% (459.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 439
AUDCAD 315
AUDNZD 266
USDJPY 243
GBPCAD 225
EURUSD 207
EURAUD 187
USDCAD 160
AUDUSD 143
EURJPY 128
EURNZD 96
EURCHF 82
EURGBP 66
EURCAD 64
NZDUSD 62
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 13
AUDCAD 72
AUDNZD 79
USDJPY -353
GBPCAD 70
EURUSD 212
EURAUD 93
USDCAD 70
AUDUSD 33
EURJPY 88
EURNZD -7
EURCHF 14
EURGBP 36
EURCAD 25
NZDUSD 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 9.7K
AUDCAD 7.9K
AUDNZD 13K
USDJPY 6.4K
GBPCAD 7.6K
EURUSD 18K
EURAUD 10K
USDCAD 11K
AUDUSD 5.4K
EURJPY 12K
EURNZD -3.1K
EURCHF 1.6K
EURGBP 2.6K
EURCAD 3.5K
NZDUSD 2.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +87.57 USD
Worst Trade: -190 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +48.44 USD
Massima perdita consecutiva: -328.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real14
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
NgelPartners-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 6
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 11
FXCC1-Live
0.00 × 19
Panteon-Server
0.00 × 9
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 3
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 32
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.00 × 7
ICMarkets-Live07
0.00 × 6
531 più
Non ci sono recensioni
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 12:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 16:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.