SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GIAPHAT Safe3
Thai Doan Pham

GIAPHAT Safe3

Thai Doan Pham
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 667
Bénéfice trades:
1 761 (66.02%)
Perte trades:
906 (33.97%)
Meilleure transaction:
87.57 USD
Pire transaction:
-190.07 USD
Bénéfice brut:
3 710.58 USD (372 657 pips)
Perte brute:
-3 249.38 USD (264 175 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (48.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
171.38 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
43.81%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
147
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.69
Longs trades:
1 244 (46.64%)
Courts trades:
1 423 (53.36%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
2.11 USD
Perte moyenne:
-3.59 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-328.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-328.22 USD (12)
Croissance mensuelle:
-1.15%
Prévision annuelle:
-13.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
156.23 USD
Maximal:
667.47 USD (26.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.18% (667.17 USD)
Par fonds propres:
27.89% (459.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 435
AUDCAD 314
AUDNZD 265
USDJPY 243
GBPCAD 225
EURUSD 200
EURAUD 185
USDCAD 160
AUDUSD 142
EURJPY 128
EURNZD 96
EURCHF 82
EURGBP 66
EURCAD 64
NZDUSD 62
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 14
AUDCAD 71
AUDNZD 79
USDJPY -353
GBPCAD 70
EURUSD 201
EURAUD 89
USDCAD 70
AUDUSD 31
EURJPY 88
EURNZD -7
EURCHF 14
EURGBP 36
EURCAD 25
NZDUSD 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 10K
AUDCAD 7.9K
AUDNZD 13K
USDJPY 6.4K
GBPCAD 7.6K
EURUSD 17K
EURAUD 9.8K
USDCAD 11K
AUDUSD 5.3K
EURJPY 12K
EURNZD -3.1K
EURCHF 1.6K
EURGBP 2.6K
EURCAD 3.5K
NZDUSD 2.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +87.57 USD
Pire transaction: -190 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +48.44 USD
Perte consécutive maximale: -328.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real14
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
NgelPartners-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 6
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 11
FXCC1-Live
0.00 × 19
Panteon-Server
0.00 × 9
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 3
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 32
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.00 × 7
ICMarkets-Live07
0.00 × 6
531 plus...
Aucun avis
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 12:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 16:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
