Adul Tanthuvanit

SFEMAM

Adul Tanthuvanit
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
352
Kârla kapanan işlemler:
176 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (50.00%)
En iyi işlem:
9.15 USD
En kötü işlem:
-10.10 USD
Brüt kâr:
424.05 USD (1 097 885 pips)
Brüt zarar:
-505.86 USD (1 156 639 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (47.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.96 USD (18)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
26.29%
Maks. mevduat yükü:
49.21%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
216 (61.36%)
Satış işlemleri:
136 (38.64%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.23 USD
Ortalama kâr:
2.41 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-66.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.40 USD (19)
Aylık büyüme:
2.02%
Yıllık tahmin:
24.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
198.22 USD
Maksimum:
198.22 USD (24.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.75% (198.22 USD)
Varlığa göre:
5.37% (41.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 191
US500 38
NAS100 28
BTCUSD 19
EURUSD 12
EURCAD 11
NZDUSD 10
AUDUSD 9
US30 8
USDJPY 7
USDCHF 6
GBPUSD 5
EURGBP 3
EURAUD 3
CADJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD -9
US500 -34
NAS100 -16
BTCUSD -28
EURUSD -3
EURCAD -15
NZDUSD 10
AUDUSD -14
US30 15
USDJPY -3
USDCHF 0
GBPUSD 0
EURGBP 2
EURAUD 9
CADJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 84K
US500 -18K
NAS100 -18K
BTCUSD -258K
EURUSD -173
EURCAD -1.8K
NZDUSD 651
AUDUSD -608
US30 152K
USDJPY -330
USDCHF 71
GBPUSD -18
EURGBP 193
EURAUD 1.5K
CADJPY 328
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.15 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +47.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.90 × 599
ICMarketsSC-Live24
1.11 × 54
FusionMarkets-Live 2
1.13 × 71
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 204
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Varchev-Real
3.33 × 18
Axi-US09-Live
3.33 × 3
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
SFE MAM Client Account
İnceleme yok
2025.08.06 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 09:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.30 03:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 03:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
