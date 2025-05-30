- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
352
Kârla kapanan işlemler:
176 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (50.00%)
En iyi işlem:
9.15 USD
En kötü işlem:
-10.10 USD
Brüt kâr:
424.05 USD (1 097 885 pips)
Brüt zarar:
-505.86 USD (1 156 639 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (47.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.96 USD (18)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
26.29%
Maks. mevduat yükü:
49.21%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
216 (61.36%)
Satış işlemleri:
136 (38.64%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.23 USD
Ortalama kâr:
2.41 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-66.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.40 USD (19)
Aylık büyüme:
2.02%
Yıllık tahmin:
24.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
198.22 USD
Maksimum:
198.22 USD (24.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.75% (198.22 USD)
Varlığa göre:
5.37% (41.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|191
|US500
|38
|NAS100
|28
|BTCUSD
|19
|EURUSD
|12
|EURCAD
|11
|NZDUSD
|10
|AUDUSD
|9
|US30
|8
|USDJPY
|7
|USDCHF
|6
|GBPUSD
|5
|EURGBP
|3
|EURAUD
|3
|CADJPY
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|-9
|US500
|-34
|NAS100
|-16
|BTCUSD
|-28
|EURUSD
|-3
|EURCAD
|-15
|NZDUSD
|10
|AUDUSD
|-14
|US30
|15
|USDJPY
|-3
|USDCHF
|0
|GBPUSD
|0
|EURGBP
|2
|EURAUD
|9
|CADJPY
|2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|84K
|US500
|-18K
|NAS100
|-18K
|BTCUSD
|-258K
|EURUSD
|-173
|EURCAD
|-1.8K
|NZDUSD
|651
|AUDUSD
|-608
|US30
|152K
|USDJPY
|-330
|USDCHF
|71
|GBPUSD
|-18
|EURGBP
|193
|EURAUD
|1.5K
|CADJPY
|328
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.15 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +47.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.90 × 599
ICMarketsSC-Live24
|1.11 × 54
FusionMarkets-Live 2
|1.13 × 71
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 204
Coinexx-Live
|1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
Exness-Real9
|2.47 × 163
EagleFX-Live
|2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
Varchev-Real
|3.33 × 18
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
Exness-Real16
|4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
SFE MAM Client Account
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
719
USD
USD
18
100%
352
50%
26%
0.83
-0.23
USD
USD
25%
1:500