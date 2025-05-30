SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SFEMAM
Adul Tanthuvanit

SFEMAM

Adul Tanthuvanit
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
352
Profit Trade:
176 (50.00%)
Loss Trade:
176 (50.00%)
Best Trade:
9.15 USD
Worst Trade:
-10.10 USD
Profitto lordo:
424.05 USD (1 097 885 pips)
Perdita lorda:
-505.86 USD (1 156 639 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (47.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.96 USD (18)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
26.29%
Massimo carico di deposito:
49.21%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
216 (61.36%)
Short Trade:
136 (38.64%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.23 USD
Profitto medio:
2.41 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-66.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.40 USD (19)
Crescita mensile:
2.02%
Previsione annuale:
24.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
198.22 USD
Massimale:
198.22 USD (24.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.75% (198.22 USD)
Per equità:
5.37% (41.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 191
US500 38
NAS100 28
BTCUSD 19
EURUSD 12
EURCAD 11
NZDUSD 10
AUDUSD 9
US30 8
USDJPY 7
USDCHF 6
GBPUSD 5
EURGBP 3
EURAUD 3
CADJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -9
US500 -34
NAS100 -16
BTCUSD -28
EURUSD -3
EURCAD -15
NZDUSD 10
AUDUSD -14
US30 15
USDJPY -3
USDCHF 0
GBPUSD 0
EURGBP 2
EURAUD 9
CADJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 84K
US500 -18K
NAS100 -18K
BTCUSD -258K
EURUSD -173
EURCAD -1.8K
NZDUSD 651
AUDUSD -608
US30 152K
USDJPY -330
USDCHF 71
GBPUSD -18
EURGBP 193
EURAUD 1.5K
CADJPY 328
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.15 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +47.96 USD
Massima perdita consecutiva: -66.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.90 × 599
ICMarketsSC-Live24
1.11 × 54
FusionMarkets-Live 2
1.13 × 71
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 204
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Varchev-Real
3.33 × 18
Axi-US09-Live
3.33 × 3
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
SFE MAM Client Account
Non ci sono recensioni
2025.08.06 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 09:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.30 03:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 03:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SFEMAM
30USD al mese
-10%
0
0
USD
719
USD
18
100%
352
50%
26%
0.83
-0.23
USD
25%
1:500
Copia

