- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
352
Profit Trade:
176 (50.00%)
Loss Trade:
176 (50.00%)
Best Trade:
9.15 USD
Worst Trade:
-10.10 USD
Profitto lordo:
424.05 USD (1 097 885 pips)
Perdita lorda:
-505.86 USD (1 156 639 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (47.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.96 USD (18)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
26.29%
Massimo carico di deposito:
49.21%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
216 (61.36%)
Short Trade:
136 (38.64%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.23 USD
Profitto medio:
2.41 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-66.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.40 USD (19)
Crescita mensile:
2.02%
Previsione annuale:
24.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
198.22 USD
Massimale:
198.22 USD (24.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.75% (198.22 USD)
Per equità:
5.37% (41.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|191
|US500
|38
|NAS100
|28
|BTCUSD
|19
|EURUSD
|12
|EURCAD
|11
|NZDUSD
|10
|AUDUSD
|9
|US30
|8
|USDJPY
|7
|USDCHF
|6
|GBPUSD
|5
|EURGBP
|3
|EURAUD
|3
|CADJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-9
|US500
|-34
|NAS100
|-16
|BTCUSD
|-28
|EURUSD
|-3
|EURCAD
|-15
|NZDUSD
|10
|AUDUSD
|-14
|US30
|15
|USDJPY
|-3
|USDCHF
|0
|GBPUSD
|0
|EURGBP
|2
|EURAUD
|9
|CADJPY
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|84K
|US500
|-18K
|NAS100
|-18K
|BTCUSD
|-258K
|EURUSD
|-173
|EURCAD
|-1.8K
|NZDUSD
|651
|AUDUSD
|-608
|US30
|152K
|USDJPY
|-330
|USDCHF
|71
|GBPUSD
|-18
|EURGBP
|193
|EURAUD
|1.5K
|CADJPY
|328
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.15 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +47.96 USD
Massima perdita consecutiva: -66.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.90 × 599
|
ICMarketsSC-Live24
|1.11 × 54
|
FusionMarkets-Live 2
|1.13 × 71
|
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 204
|
Coinexx-Live
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
EagleFX-Live
|2.71 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Varchev-Real
|3.33 × 18
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
SFE MAM Client Account
