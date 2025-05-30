SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SFEMAM
Adul Tanthuvanit

SFEMAM

Adul Tanthuvanit
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
352
Bénéfice trades:
176 (50.00%)
Perte trades:
176 (50.00%)
Meilleure transaction:
9.15 USD
Pire transaction:
-10.10 USD
Bénéfice brut:
424.05 USD (1 097 885 pips)
Perte brute:
-505.86 USD (1 156 639 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (47.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
47.96 USD (18)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
26.29%
Charge de dépôt maximale:
49.21%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
216 (61.36%)
Courts trades:
136 (38.64%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-0.23 USD
Bénéfice moyen:
2.41 USD
Perte moyenne:
-2.87 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-66.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-66.40 USD (19)
Croissance mensuelle:
2.02%
Prévision annuelle:
24.47%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
198.22 USD
Maximal:
198.22 USD (24.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.75% (198.22 USD)
Par fonds propres:
5.37% (41.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 191
US500 38
NAS100 28
BTCUSD 19
EURUSD 12
EURCAD 11
NZDUSD 10
AUDUSD 9
US30 8
USDJPY 7
USDCHF 6
GBPUSD 5
EURGBP 3
EURAUD 3
CADJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD -9
US500 -34
NAS100 -16
BTCUSD -28
EURUSD -3
EURCAD -15
NZDUSD 10
AUDUSD -14
US30 15
USDJPY -3
USDCHF 0
GBPUSD 0
EURGBP 2
EURAUD 9
CADJPY 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 84K
US500 -18K
NAS100 -18K
BTCUSD -258K
EURUSD -173
EURCAD -1.8K
NZDUSD 651
AUDUSD -608
US30 152K
USDJPY -330
USDCHF 71
GBPUSD -18
EURGBP 193
EURAUD 1.5K
CADJPY 328
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.15 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +47.96 USD
Perte consécutive maximale: -66.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.90 × 599
ICMarketsSC-Live24
1.11 × 54
FusionMarkets-Live 2
1.13 × 71
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 204
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Varchev-Real
3.33 × 18
Axi-US09-Live
3.33 × 3
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
SFE MAM Client Account
Aucun avis
2025.08.06 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 09:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.30 03:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 03:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
