Ova Annisa

Low Risk Trading for Retirement

Ova Annisa
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
Axi-US02-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
143
Kârla kapanan işlemler:
133 (93.00%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (6.99%)
En iyi işlem:
153.56 USD
En kötü işlem:
-119.44 USD
Brüt kâr:
2 706.05 USD (93 503 pips)
Brüt zarar:
-467.35 USD (10 940 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (974.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
974.69 USD (52)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
38.25%
Maks. mevduat yükü:
1.94%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
9.83
Alış işlemleri:
142 (99.30%)
Satış işlemleri:
1 (0.70%)
Kâr faktörü:
5.79
Beklenen getiri:
15.66 USD
Ortalama kâr:
20.35 USD
Ortalama zarar:
-46.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-227.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-227.71 USD (4)
Aylık büyüme:
4.43%
Yıllık tahmin:
56.98%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
227.71 USD (2.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.64% (227.71 USD)
Varlığa göre:
18.95% (1 601.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 76
XAGUSD.pro 65
CHFSGD.pro 1
S&P.fs 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 1.3K
XAGUSD.pro 884
CHFSGD.pro 0
S&P.fs 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 71K
XAGUSD.pro 9.4K
CHFSGD.pro 9
S&P.fs 2.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +153.56 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +974.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -227.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US02-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.17 05:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.29 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
