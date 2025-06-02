SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Low Risk Trading for Retirement
Ova Annisa

Low Risk Trading for Retirement

Ova Annisa
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
Axi-US02-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
143
Bénéfice trades:
133 (93.00%)
Perte trades:
10 (6.99%)
Meilleure transaction:
153.56 USD
Pire transaction:
-119.44 USD
Bénéfice brut:
2 706.05 USD (93 503 pips)
Perte brute:
-467.35 USD (10 940 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (974.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
974.69 USD (52)
Ratio de Sharpe:
0.55
Activité de trading:
38.25%
Charge de dépôt maximale:
1.94%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
9.83
Longs trades:
142 (99.30%)
Courts trades:
1 (0.70%)
Facteur de profit:
5.79
Rendement attendu:
15.66 USD
Bénéfice moyen:
20.35 USD
Perte moyenne:
-46.74 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-227.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-227.71 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.43%
Prévision annuelle:
56.98%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
227.71 USD (2.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.64% (227.71 USD)
Par fonds propres:
18.95% (1 601.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 76
XAGUSD.pro 65
CHFSGD.pro 1
S&P.fs 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 1.3K
XAGUSD.pro 884
CHFSGD.pro 0
S&P.fs 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 71K
XAGUSD.pro 9.4K
CHFSGD.pro 9
S&P.fs 2.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +153.56 USD
Pire transaction: -119 USD
Gains consécutifs maximales: 52
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +974.69 USD
Perte consécutive maximale: -227.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US02-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.17 05:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.29 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Low Risk Trading for Retirement
99 USD par mois
30%
0
0
USD
8.4K
USD
18
88%
143
93%
38%
5.79
15.66
USD
19%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.