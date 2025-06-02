SegnaliSezioni
Ova Annisa

Low Risk Trading for Retirement

0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 30%
Axi-US02-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
143
Profit Trade:
133 (93.00%)
Loss Trade:
10 (6.99%)
Best Trade:
153.56 USD
Worst Trade:
-119.44 USD
Profitto lordo:
2 706.05 USD (93 503 pips)
Perdita lorda:
-467.35 USD (10 940 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (974.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
974.69 USD (52)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
38.25%
Massimo carico di deposito:
1.94%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
9.83
Long Trade:
142 (99.30%)
Short Trade:
1 (0.70%)
Fattore di profitto:
5.79
Profitto previsto:
15.66 USD
Profitto medio:
20.35 USD
Perdita media:
-46.74 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-227.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-227.71 USD (4)
Crescita mensile:
4.43%
Previsione annuale:
56.98%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
227.71 USD (2.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.64% (227.71 USD)
Per equità:
18.95% (1 601.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 76
XAGUSD.pro 65
CHFSGD.pro 1
S&P.fs 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 1.3K
XAGUSD.pro 884
CHFSGD.pro 0
S&P.fs 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 71K
XAGUSD.pro 9.4K
CHFSGD.pro 9
S&P.fs 2.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +153.56 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +974.69 USD
Massima perdita consecutiva: -227.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US02-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.17 05:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.29 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
30%
0
0
USD
8.4K
USD
18
88%
143
93%
38%
5.79
15.66
USD
19%
1:500
