- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 585
Kârla kapanan işlemler:
2 546 (71.01%)
Zararla kapanan işlemler:
1 039 (28.98%)
En iyi işlem:
1 444.69 USD
En kötü işlem:
-51.24 USD
Brüt kâr:
11 052.06 USD (530 931 pips)
Brüt zarar:
-4 401.05 USD (377 157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (32.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 415.54 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
91.90%
Maks. mevduat yükü:
1.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
847
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
18.30
Alış işlemleri:
3 585 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
1.86 USD
Ortalama kâr:
4.34 USD
Ortalama zarar:
-4.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-363.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-363.51 USD (11)
Aylık büyüme:
11.18%
Yıllık tahmin:
135.64%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
363.51 USD (1.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.58% (354.59 USD)
Varlığa göre:
20.44% (4 582.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3583
|archived
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.2K
|archived
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|154K
|archived
|0
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 444.69 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +32.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -363.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
17
99%
3 585
71%
92%
2.51
1.86
USD
USD
20%
1:500