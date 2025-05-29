SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Singgih Trade
Fachrul Rozi

Singgih Trade

Fachrul Rozi
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 585
Kârla kapanan işlemler:
2 546 (71.01%)
Zararla kapanan işlemler:
1 039 (28.98%)
En iyi işlem:
1 444.69 USD
En kötü işlem:
-51.24 USD
Brüt kâr:
11 052.06 USD (530 931 pips)
Brüt zarar:
-4 401.05 USD (377 157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (32.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 415.54 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
91.90%
Maks. mevduat yükü:
1.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
847
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
18.30
Alış işlemleri:
3 585 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
1.86 USD
Ortalama kâr:
4.34 USD
Ortalama zarar:
-4.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-363.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-363.51 USD (11)
Aylık büyüme:
11.18%
Yıllık tahmin:
135.64%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
363.51 USD (1.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.58% (354.59 USD)
Varlığa göre:
20.44% (4 582.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3583
archived 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.2K
archived 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 154K
archived 0
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 444.69 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +32.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -363.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.25 10:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 15:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 09:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 08:44
Share of trading days is too low
2025.06.16 08:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 08:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 07:44
Share of trading days is too low
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 06:38
Share of trading days is too low
2025.06.16 06:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 06:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.15 13:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.