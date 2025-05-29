SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Singgih Trade
Fachrul Rozi

Singgih Trade

Fachrul Rozi
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 542
Bénéfice trades:
2 511 (70.89%)
Perte trades:
1 031 (29.11%)
Meilleure transaction:
1 444.69 USD
Pire transaction:
-51.24 USD
Bénéfice brut:
10 989.33 USD (525 561 pips)
Perte brute:
-4 385.72 USD (375 625 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (32.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 415.54 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
91.90%
Charge de dépôt maximale:
1.55%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
842
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
18.17
Longs trades:
3 542 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.51
Rendement attendu:
1.86 USD
Bénéfice moyen:
4.38 USD
Perte moyenne:
-4.25 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-363.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-363.51 USD (11)
Croissance mensuelle:
11.46%
Prévision annuelle:
139.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
363.51 USD (1.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.58% (354.59 USD)
Par fonds propres:
20.44% (4 582.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3540
archived 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.2K
archived 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 150K
archived 0
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 444.69 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +32.99 USD
Perte consécutive maximale: -363.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Aucun avis
2025.08.25 10:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 15:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 09:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 08:44
Share of trading days is too low
2025.06.16 08:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 08:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 07:44
Share of trading days is too low
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 06:38
Share of trading days is too low
2025.06.16 06:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 06:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.15 13:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Singgih Trade
30 USD par mois
33%
0
0
USD
27K
USD
17
99%
3 542
70%
92%
2.50
1.86
USD
20%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.