- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 584
Profit Trade:
2 545 (71.01%)
Loss Trade:
1 039 (28.99%)
Best Trade:
1 444.69 USD
Worst Trade:
-51.24 USD
Profitto lordo:
11 050.19 USD (530 745 pips)
Perdita lorda:
-4 401.05 USD (377 157 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (32.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 415.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
91.90%
Massimo carico di deposito:
1.55%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
853
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
18.29
Long Trade:
3 584 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
1.86 USD
Profitto medio:
4.34 USD
Perdita media:
-4.24 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-363.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-363.51 USD (11)
Crescita mensile:
11.54%
Previsione annuale:
140.01%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
363.51 USD (1.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.58% (354.59 USD)
Per equità:
20.44% (4 582.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3582
|archived
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.2K
|archived
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|154K
|archived
|0
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 444.69 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +32.99 USD
Massima perdita consecutiva: -363.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
