Sergei Babichev

PRIME Strategies

Sergei Babichev
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
321
Kârla kapanan işlemler:
230 (71.65%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (28.35%)
En iyi işlem:
61.00 USD
En kötü işlem:
-94.76 USD
Brüt kâr:
2 645.93 USD (50 565 pips)
Brüt zarar:
-1 018.20 USD (17 598 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (388.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
388.47 USD (32)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
97.88%
Maks. mevduat yükü:
5.14%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
17.18
Alış işlemleri:
145 (45.17%)
Satış işlemleri:
176 (54.83%)
Kâr faktörü:
2.60
Beklenen getiri:
5.07 USD
Ortalama kâr:
11.50 USD
Ortalama zarar:
-11.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-31.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.76 USD (1)
Aylık büyüme:
0.87%
Yıllık tahmin:
11.89%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.31 USD
Maksimum:
94.76 USD (2.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.61% (94.76 USD)
Varlığa göre:
21.00% (1 502.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 59
EURUSD 56
AUDCAD 56
AUDNZD 49
EURJPY 31
GBPCHF 17
EURGBP 17
NZDUSD 11
USDCAD 11
GBPCAD 9
USDJPY 3
GBPJPY 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 539
EURUSD 336
AUDCAD 415
AUDNZD 100
EURJPY 232
GBPCHF 45
EURGBP -88
NZDUSD 26
USDCAD 9
GBPCAD 47
USDJPY -33
GBPJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 12K
EURUSD 3.2K
AUDCAD 8.6K
AUDNZD 3.2K
EURJPY 2.5K
GBPCHF 874
EURGBP -977
NZDUSD 1.5K
USDCAD 41
GBPCAD 2.4K
USDJPY -117
GBPJPY -144
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.00 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +388.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.13 × 15
ICMarketsEU-Live17
0.35 × 26
XMGlobal-Real 38
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.53 × 137
ICMarketsSC-Live18
0.56 × 174
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live19
0.75 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 10933
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live24
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live16
0.93 × 711
ICMarketsSC-Live26
0.95 × 698
RoboForex-ECN
1.00 × 5
FPMarkets-Live
1.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
1.00 × 16
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.04 × 4036
63 daha fazla...
My investment strategy is designed to generate long-term passive income. By diversifying across currencies, the system minimizes risks and ensures consistent capital growth. The structure is carefully crafted to provide ongoing passive income for many years.

By capturing large market moves, the system is resilient to slippage and negative spreads.


İnceleme yok
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 00:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.