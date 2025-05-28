Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live08 0.13 × 15 ICMarketsEU-Live17 0.35 × 26 XMGlobal-Real 38 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.53 × 137 ICMarketsSC-Live18 0.56 × 174 Exness-Real17 0.64 × 22 ICMarketsSC-Live22 0.70 × 145 ICMarketsSC-Live19 0.75 × 16 EGMSecurities-Live 0.82 × 214 ICMarketsSC-Live07 0.85 × 366 ICMarketsSC-Live23 0.86 × 10933 Tickmill-Live09 0.92 × 38 ICMarketsSC-Live24 0.92 × 13 ICMarketsSC-Live16 0.93 × 711 ICMarketsSC-Live26 0.95 × 698 RoboForex-ECN 1.00 × 5 FPMarkets-Live 1.00 × 6 FusionMarkets-Live 2 1.00 × 5 ICMarketsSC-Live20 1.00 × 16 VantageFXInternational-Live 2 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 1.04 × 4036 63 daha fazla...