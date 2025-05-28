SegnaliSezioni
Sergei Babichev

PRIME Strategies

Sergei Babichev
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
321
Profit Trade:
230 (71.65%)
Loss Trade:
91 (28.35%)
Best Trade:
61.00 USD
Worst Trade:
-94.76 USD
Profitto lordo:
2 645.93 USD (50 565 pips)
Perdita lorda:
-1 018.20 USD (17 598 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (388.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
388.47 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
97.88%
Massimo carico di deposito:
5.14%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
17.18
Long Trade:
145 (45.17%)
Short Trade:
176 (54.83%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
5.07 USD
Profitto medio:
11.50 USD
Perdita media:
-11.19 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-31.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.76 USD (1)
Crescita mensile:
0.87%
Previsione annuale:
11.89%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.31 USD
Massimale:
94.76 USD (2.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.61% (94.76 USD)
Per equità:
21.00% (1 502.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 59
EURUSD 56
AUDCAD 56
AUDNZD 49
EURJPY 31
GBPCHF 17
EURGBP 17
NZDUSD 11
USDCAD 11
GBPCAD 9
USDJPY 3
GBPJPY 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 539
EURUSD 336
AUDCAD 415
AUDNZD 100
EURJPY 232
GBPCHF 45
EURGBP -88
NZDUSD 26
USDCAD 9
GBPCAD 47
USDJPY -33
GBPJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 12K
EURUSD 3.2K
AUDCAD 8.6K
AUDNZD 3.2K
EURJPY 2.5K
GBPCHF 874
EURGBP -977
NZDUSD 1.5K
USDCAD 41
GBPCAD 2.4K
USDJPY -117
GBPJPY -144
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.00 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +388.47 USD
Massima perdita consecutiva: -31.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.13 × 15
ICMarketsEU-Live17
0.35 × 26
XMGlobal-Real 38
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.53 × 137
ICMarketsSC-Live18
0.56 × 174
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live19
0.75 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 10933
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live24
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live16
0.93 × 711
ICMarketsSC-Live26
0.95 × 698
RoboForex-ECN
1.00 × 5
FPMarkets-Live
1.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
1.00 × 16
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.04 × 4036
My investment strategy is designed to generate long-term passive income. By diversifying across currencies, the system minimizes risks and ensures consistent capital growth. The structure is carefully crafted to provide ongoing passive income for many years.

By capturing large market moves, the system is resilient to slippage and negative spreads.


Non ci sono recensioni
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 00:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PRIME Strategies
30USD al mese
43%
0
0
USD
7.4K
USD
21
97%
321
71%
98%
2.59
5.07
USD
21%
1:500
Copia

