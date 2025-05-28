SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PRIME Strategies
Sergei Babichev

PRIME Strategies

Sergei Babichev
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
321
Bénéfice trades:
230 (71.65%)
Perte trades:
91 (28.35%)
Meilleure transaction:
61.00 USD
Pire transaction:
-94.76 USD
Bénéfice brut:
2 645.93 USD (50 565 pips)
Perte brute:
-1 018.20 USD (17 598 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (388.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
388.47 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
97.88%
Charge de dépôt maximale:
5.14%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
17.18
Longs trades:
145 (45.17%)
Courts trades:
176 (54.83%)
Facteur de profit:
2.60
Rendement attendu:
5.07 USD
Bénéfice moyen:
11.50 USD
Perte moyenne:
-11.19 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-31.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-94.76 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.87%
Prévision annuelle:
11.89%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.31 USD
Maximal:
94.76 USD (2.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.61% (94.76 USD)
Par fonds propres:
21.00% (1 502.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 59
EURUSD 56
AUDCAD 56
AUDNZD 49
EURJPY 31
GBPCHF 17
EURGBP 17
NZDUSD 11
USDCAD 11
GBPCAD 9
USDJPY 3
GBPJPY 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 539
EURUSD 336
AUDCAD 415
AUDNZD 100
EURJPY 232
GBPCHF 45
EURGBP -88
NZDUSD 26
USDCAD 9
GBPCAD 47
USDJPY -33
GBPJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 12K
EURUSD 3.2K
AUDCAD 8.6K
AUDNZD 3.2K
EURJPY 2.5K
GBPCHF 874
EURGBP -977
NZDUSD 1.5K
USDCAD 41
GBPCAD 2.4K
USDJPY -117
GBPJPY -144
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +61.00 USD
Pire transaction: -95 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +388.47 USD
Perte consécutive maximale: -31.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.13 × 15
ICMarketsEU-Live17
0.35 × 26
XMGlobal-Real 38
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.53 × 137
ICMarketsSC-Live18
0.56 × 174
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live19
0.75 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 10933
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live24
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live16
0.93 × 711
ICMarketsSC-Live26
0.95 × 698
RoboForex-ECN
1.00 × 5
FPMarkets-Live
1.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
1.00 × 16
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.04 × 4036
63 plus...
My investment strategy is designed to generate long-term passive income. By diversifying across currencies, the system minimizes risks and ensures consistent capital growth. The structure is carefully crafted to provide ongoing passive income for many years.

By capturing large market moves, the system is resilient to slippage and negative spreads.


Aucun avis
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 00:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PRIME Strategies
30 USD par mois
43%
0
0
USD
7.4K
USD
21
97%
321
71%
98%
2.59
5.07
USD
21%
1:500
