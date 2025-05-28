- Croissance
Trades:
321
Bénéfice trades:
230 (71.65%)
Perte trades:
91 (28.35%)
Meilleure transaction:
61.00 USD
Pire transaction:
-94.76 USD
Bénéfice brut:
2 645.93 USD (50 565 pips)
Perte brute:
-1 018.20 USD (17 598 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (388.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
388.47 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
97.88%
Charge de dépôt maximale:
5.14%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
17.18
Longs trades:
145 (45.17%)
Courts trades:
176 (54.83%)
Facteur de profit:
2.60
Rendement attendu:
5.07 USD
Bénéfice moyen:
11.50 USD
Perte moyenne:
-11.19 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-31.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-94.76 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.87%
Prévision annuelle:
11.89%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.31 USD
Maximal:
94.76 USD (2.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.61% (94.76 USD)
Par fonds propres:
21.00% (1 502.95 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|59
|EURUSD
|56
|AUDCAD
|56
|AUDNZD
|49
|EURJPY
|31
|GBPCHF
|17
|EURGBP
|17
|NZDUSD
|11
|USDCAD
|11
|GBPCAD
|9
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|539
|EURUSD
|336
|AUDCAD
|415
|AUDNZD
|100
|EURJPY
|232
|GBPCHF
|45
|EURGBP
|-88
|NZDUSD
|26
|USDCAD
|9
|GBPCAD
|47
|USDJPY
|-33
|GBPJPY
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|12K
|EURUSD
|3.2K
|AUDCAD
|8.6K
|AUDNZD
|3.2K
|EURJPY
|2.5K
|GBPCHF
|874
|EURGBP
|-977
|NZDUSD
|1.5K
|USDCAD
|41
|GBPCAD
|2.4K
|USDJPY
|-117
|GBPJPY
|-144
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +61.00 USD
Pire transaction: -95 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +388.47 USD
Perte consécutive maximale: -31.16 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.13 × 15
|
ICMarketsEU-Live17
|0.35 × 26
|
XMGlobal-Real 38
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.53 × 137
|
ICMarketsSC-Live18
|0.56 × 174
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live19
|0.75 × 16
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 10933
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live24
|0.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live16
|0.93 × 711
|
ICMarketsSC-Live26
|0.95 × 698
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|1.00 × 16
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.04 × 4036
63 plus...
My investment strategy is designed to generate long-term passive income. By diversifying across currencies, the system minimizes risks and ensures consistent capital growth. The structure is carefully crafted to provide ongoing passive income for many years.
By capturing large market moves, the system is resilient to slippage and negative spreads.
