Thanh Chung Nguyen

Steady Grow

Thanh Chung Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 168 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 84%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
840
Kârla kapanan işlemler:
653 (77.73%)
Zararla kapanan işlemler:
187 (22.26%)
En iyi işlem:
54.30 USD
En kötü işlem:
-202.41 USD
Brüt kâr:
2 156.42 USD (257 653 pips)
Brüt zarar:
-1 359.93 USD (119 386 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (99.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
214.03 USD (17)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
59.69%
Maks. mevduat yükü:
6.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
380 (45.24%)
Satış işlemleri:
460 (54.76%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
3.30 USD
Ortalama zarar:
-7.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-100.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-410.12 USD (5)
Aylık büyüme:
-9.04%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
410.12 USD (20.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.81% (386.56 USD)
Varlığa göre:
15.67% (101.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 234
AUDCAD 132
USDJPY 37
USDCHF 34
CHFJPY 30
GBPCHF 25
GBPJPY 24
EURNZD 24
CADJPY 23
EURCHF 23
EURJPY 22
NZDJPY 22
NZDUSD 22
EURAUD 19
GBPCAD 18
AUDUSD 16
EURCAD 16
GBPNZD 16
AUDCHF 16
AUDJPY 11
GBPUSD 10
USDCAD 9
CADCHF 9
EURUSD 9
GBPAUD 9
NZDCHF 8
NZDCAD 8
BTCUSD 7
AUDNZD 4
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 37
AUDCAD 226
USDJPY 30
USDCHF 83
CHFJPY 13
GBPCHF 32
GBPJPY 50
EURNZD 4
CADJPY 13
EURCHF 83
EURJPY 72
NZDJPY 5
NZDUSD 9
EURAUD 16
GBPCAD 22
AUDUSD 9
EURCAD 9
GBPNZD 15
AUDCHF 7
AUDJPY 9
GBPUSD 8
USDCAD 6
CADCHF 4
EURUSD 0
GBPAUD 6
NZDCHF 2
NZDCAD 6
BTCUSD 16
AUDNZD 0
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.7K
AUDCAD 9.1K
USDJPY 3.4K
USDCHF 3.4K
CHFJPY 1.9K
GBPCHF 2.3K
GBPJPY 4.8K
EURNZD 1.6K
CADJPY 954
EURCHF 4K
EURJPY 6.2K
NZDJPY 1.5K
NZDUSD 931
EURAUD 726
GBPCAD 1.9K
AUDUSD 861
EURCAD 1.3K
GBPNZD 2.6K
AUDCHF 541
AUDJPY 1.4K
GBPUSD 813
USDCAD 416
CADCHF 44
EURUSD 588
GBPAUD 957
NZDCHF -92
NZDCAD 885
BTCUSD 79K
AUDNZD 8
EURGBP 170
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.30 USD
En kötü işlem: -202 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +99.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.20 × 20
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 1026
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 778
ICMarketsSC-Live23
0.48 × 857
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1383
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 9814
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 3872
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarkets-Live15
0.70 × 80
ICMarketsSC-Live18
0.71 × 14
ICMarkets-Live22
0.73 × 157
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 624
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
FusionMarkets-Demo
0.81 × 4399
160 daha fazla...
*Update 31 August 2025: start from September 2025, I will stop trading GOLD / XAUUSD to reduce risk for this account.


100% manual trade because I use trade manager to execute orders, that is why there is percentage of algo.

Tín hiệu nhằm mục đích theo dõi, quý vị nhà đầu tư quan tâm có thể liên hệ zalo nhận tư vấn thêm bấm vào đây


Open IC Markets account CLICK HERE

Open Exness account CLICK HERE

Open Tickmill account CLICK HERE


Minimum deposit $500.

This is to monitor performance.

İnceleme yok
2025.09.15 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Steady Grow
Ayda 168 USD
84%
0
0
USD
649
USD
32
79%
840
77%
60%
1.58
0.95
USD
21%
1:500
