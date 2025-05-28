- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|234
|AUDCAD
|132
|USDJPY
|37
|USDCHF
|34
|CHFJPY
|30
|GBPCHF
|25
|GBPJPY
|24
|EURNZD
|24
|CADJPY
|23
|EURCHF
|23
|EURJPY
|22
|NZDJPY
|22
|NZDUSD
|22
|EURAUD
|19
|GBPCAD
|18
|AUDUSD
|16
|EURCAD
|16
|GBPNZD
|16
|AUDCHF
|16
|AUDJPY
|11
|GBPUSD
|10
|USDCAD
|9
|CADCHF
|9
|EURUSD
|9
|GBPAUD
|9
|NZDCHF
|8
|NZDCAD
|8
|BTCUSD
|7
|AUDNZD
|4
|EURGBP
|3
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|37
|AUDCAD
|226
|USDJPY
|30
|USDCHF
|83
|CHFJPY
|13
|GBPCHF
|32
|GBPJPY
|50
|EURNZD
|4
|CADJPY
|13
|EURCHF
|83
|EURJPY
|72
|NZDJPY
|5
|NZDUSD
|9
|EURAUD
|16
|GBPCAD
|22
|AUDUSD
|9
|EURCAD
|9
|GBPNZD
|15
|AUDCHF
|7
|AUDJPY
|9
|GBPUSD
|8
|USDCAD
|6
|CADCHF
|4
|EURUSD
|0
|GBPAUD
|6
|NZDCHF
|2
|NZDCAD
|6
|BTCUSD
|16
|AUDNZD
|0
|EURGBP
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|6.7K
|AUDCAD
|9.1K
|USDJPY
|3.4K
|USDCHF
|3.4K
|CHFJPY
|1.9K
|GBPCHF
|2.3K
|GBPJPY
|4.8K
|EURNZD
|1.6K
|CADJPY
|954
|EURCHF
|4K
|EURJPY
|6.2K
|NZDJPY
|1.5K
|NZDUSD
|931
|EURAUD
|726
|GBPCAD
|1.9K
|AUDUSD
|861
|EURCAD
|1.3K
|GBPNZD
|2.6K
|AUDCHF
|541
|AUDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|813
|USDCAD
|416
|CADCHF
|44
|EURUSD
|588
|GBPAUD
|957
|NZDCHF
|-92
|NZDCAD
|885
|BTCUSD
|79K
|AUDNZD
|8
|EURGBP
|170
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.20 × 20
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.41 × 1026
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 778
|
ICMarketsSC-Live23
|0.48 × 857
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 1383
|
ICMarketsSC-Live31
|0.51 × 9814
|
ICMarketsSC-Live11
|0.53 × 3872
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
ICMarketsSC-Live05
|0.66 × 44
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
ICMarkets-Live15
|0.70 × 80
|
ICMarketsSC-Live18
|0.71 × 14
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 157
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 624
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.81 × 4399
*Update 31 August 2025: start from September 2025, I will stop trading GOLD / XAUUSD to reduce risk for this account.
100% manual trade because I use trade manager to execute orders, that is why there is percentage of algo.
Minimum deposit $500.
This is to monitor performance.
