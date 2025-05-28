SignauxSections
Steady Grow
Thanh Chung Nguyen

Steady Grow

Thanh Chung Nguyen
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 168 USD par mois
croissance depuis 2025 84%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
840
Bénéfice trades:
653 (77.73%)
Perte trades:
187 (22.26%)
Meilleure transaction:
54.30 USD
Pire transaction:
-202.41 USD
Bénéfice brut:
2 156.42 USD (257 653 pips)
Perte brute:
-1 359.93 USD (119 386 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (99.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
214.03 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
59.69%
Charge de dépôt maximale:
6.85%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
1.94
Longs trades:
380 (45.24%)
Courts trades:
460 (54.76%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
0.95 USD
Bénéfice moyen:
3.30 USD
Perte moyenne:
-7.27 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-100.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-410.12 USD (5)
Croissance mensuelle:
-12.67%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
410.12 USD (20.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.81% (386.56 USD)
Par fonds propres:
15.67% (101.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 234
AUDCAD 132
USDJPY 37
USDCHF 34
CHFJPY 30
GBPCHF 25
GBPJPY 24
EURNZD 24
CADJPY 23
EURCHF 23
EURJPY 22
NZDJPY 22
NZDUSD 22
EURAUD 19
GBPCAD 18
AUDUSD 16
EURCAD 16
GBPNZD 16
AUDCHF 16
AUDJPY 11
GBPUSD 10
USDCAD 9
CADCHF 9
EURUSD 9
GBPAUD 9
NZDCHF 8
NZDCAD 8
BTCUSD 7
AUDNZD 4
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 37
AUDCAD 226
USDJPY 30
USDCHF 83
CHFJPY 13
GBPCHF 32
GBPJPY 50
EURNZD 4
CADJPY 13
EURCHF 83
EURJPY 72
NZDJPY 5
NZDUSD 9
EURAUD 16
GBPCAD 22
AUDUSD 9
EURCAD 9
GBPNZD 15
AUDCHF 7
AUDJPY 9
GBPUSD 8
USDCAD 6
CADCHF 4
EURUSD 0
GBPAUD 6
NZDCHF 2
NZDCAD 6
BTCUSD 16
AUDNZD 0
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6.7K
AUDCAD 9.1K
USDJPY 3.4K
USDCHF 3.4K
CHFJPY 1.9K
GBPCHF 2.3K
GBPJPY 4.8K
EURNZD 1.6K
CADJPY 954
EURCHF 4K
EURJPY 6.2K
NZDJPY 1.5K
NZDUSD 931
EURAUD 726
GBPCAD 1.9K
AUDUSD 861
EURCAD 1.3K
GBPNZD 2.6K
AUDCHF 541
AUDJPY 1.4K
GBPUSD 813
USDCAD 416
CADCHF 44
EURUSD 588
GBPAUD 957
NZDCHF -92
NZDCAD 885
BTCUSD 79K
AUDNZD 8
EURGBP 170
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.30 USD
Pire transaction: -202 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +99.48 USD
Perte consécutive maximale: -100.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.20 × 20
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 1026
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 778
ICMarketsSC-Live23
0.48 × 857
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1383
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 9814
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 3872
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarkets-Live15
0.70 × 80
ICMarketsSC-Live18
0.71 × 14
ICMarkets-Live22
0.73 × 157
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 624
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
FusionMarkets-Demo
0.81 × 4399
160 plus...
*Update 31 August 2025: start from September 2025, I will stop trading GOLD / XAUUSD to reduce risk for this account.


100% manual trade because I use trade manager to execute orders, that is why there is percentage of algo.

Tín hiệu nhằm mục đích theo dõi, quý vị nhà đầu tư quan tâm có thể liên hệ zalo nhận tư vấn thêm bấm vào đây


Open IC Markets account CLICK HERE

Open Exness account CLICK HERE

Open Tickmill account CLICK HERE


Minimum deposit $500.

This is to monitor performance.

Aucun avis
2025.09.15 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Steady Grow
168 USD par mois
84%
0
0
USD
649
USD
32
79%
840
77%
60%
1.58
0.95
USD
21%
1:500
