|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|234
|AUDCAD
|132
|USDJPY
|37
|USDCHF
|34
|CHFJPY
|30
|GBPCHF
|25
|GBPJPY
|24
|EURNZD
|24
|CADJPY
|23
|EURCHF
|23
|EURJPY
|22
|NZDJPY
|22
|NZDUSD
|22
|EURAUD
|19
|GBPCAD
|18
|AUDUSD
|16
|EURCAD
|16
|GBPNZD
|16
|AUDCHF
|16
|AUDJPY
|11
|GBPUSD
|10
|USDCAD
|9
|CADCHF
|9
|EURUSD
|9
|GBPAUD
|9
|NZDCHF
|8
|NZDCAD
|8
|BTCUSD
|7
|AUDNZD
|4
|EURGBP
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|37
|AUDCAD
|226
|USDJPY
|30
|USDCHF
|83
|CHFJPY
|13
|GBPCHF
|32
|GBPJPY
|50
|EURNZD
|4
|CADJPY
|13
|EURCHF
|83
|EURJPY
|72
|NZDJPY
|5
|NZDUSD
|9
|EURAUD
|16
|GBPCAD
|22
|AUDUSD
|9
|EURCAD
|9
|GBPNZD
|15
|AUDCHF
|7
|AUDJPY
|9
|GBPUSD
|8
|USDCAD
|6
|CADCHF
|4
|EURUSD
|0
|GBPAUD
|6
|NZDCHF
|2
|NZDCAD
|6
|BTCUSD
|16
|AUDNZD
|0
|EURGBP
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.7K
|AUDCAD
|9.1K
|USDJPY
|3.4K
|USDCHF
|3.4K
|CHFJPY
|1.9K
|GBPCHF
|2.3K
|GBPJPY
|4.8K
|EURNZD
|1.6K
|CADJPY
|954
|EURCHF
|4K
|EURJPY
|6.2K
|NZDJPY
|1.5K
|NZDUSD
|931
|EURAUD
|726
|GBPCAD
|1.9K
|AUDUSD
|861
|EURCAD
|1.3K
|GBPNZD
|2.6K
|AUDCHF
|541
|AUDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|813
|USDCAD
|416
|CADCHF
|44
|EURUSD
|588
|GBPAUD
|957
|NZDCHF
|-92
|NZDCAD
|885
|BTCUSD
|79K
|AUDNZD
|8
|EURGBP
|170
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.20 × 20
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.41 × 1026
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 778
|
ICMarketsSC-Live23
|0.48 × 857
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 1383
|
ICMarketsSC-Live31
|0.51 × 9814
|
ICMarketsSC-Live11
|0.53 × 3872
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
ICMarketsSC-Live05
|0.66 × 44
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
ICMarkets-Live15
|0.70 × 80
|
ICMarketsSC-Live18
|0.71 × 14
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 157
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 624
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.81 × 4399
*Update 31 August 2025: start from September 2025, I will stop trading GOLD / XAUUSD to reduce risk for this account.
100% manual trade because I use trade manager to execute orders, that is why there is percentage of algo.
Tín hiệu nhằm mục đích theo dõi, quý vị nhà đầu tư quan tâm có thể liên hệ zalo nhận tư vấn thêm bấm vào đây
Minimum deposit $500.
This is to monitor performance.
