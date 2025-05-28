SegnaliSezioni
Thanh Chung Nguyen

Steady Grow

Thanh Chung Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 168 USD al mese
crescita dal 2025 84%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
840
Profit Trade:
653 (77.73%)
Loss Trade:
187 (22.26%)
Best Trade:
54.30 USD
Worst Trade:
-202.41 USD
Profitto lordo:
2 156.42 USD (257 653 pips)
Perdita lorda:
-1 359.93 USD (119 386 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (99.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
214.03 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
59.69%
Massimo carico di deposito:
6.85%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
380 (45.24%)
Short Trade:
460 (54.76%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
3.30 USD
Perdita media:
-7.27 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-100.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-410.12 USD (5)
Crescita mensile:
-12.67%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
410.12 USD (20.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.81% (386.56 USD)
Per equità:
15.67% (101.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 234
AUDCAD 132
USDJPY 37
USDCHF 34
CHFJPY 30
GBPCHF 25
GBPJPY 24
EURNZD 24
CADJPY 23
EURCHF 23
EURJPY 22
NZDJPY 22
NZDUSD 22
EURAUD 19
GBPCAD 18
AUDUSD 16
EURCAD 16
GBPNZD 16
AUDCHF 16
AUDJPY 11
GBPUSD 10
USDCAD 9
CADCHF 9
EURUSD 9
GBPAUD 9
NZDCHF 8
NZDCAD 8
BTCUSD 7
AUDNZD 4
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 37
AUDCAD 226
USDJPY 30
USDCHF 83
CHFJPY 13
GBPCHF 32
GBPJPY 50
EURNZD 4
CADJPY 13
EURCHF 83
EURJPY 72
NZDJPY 5
NZDUSD 9
EURAUD 16
GBPCAD 22
AUDUSD 9
EURCAD 9
GBPNZD 15
AUDCHF 7
AUDJPY 9
GBPUSD 8
USDCAD 6
CADCHF 4
EURUSD 0
GBPAUD 6
NZDCHF 2
NZDCAD 6
BTCUSD 16
AUDNZD 0
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.7K
AUDCAD 9.1K
USDJPY 3.4K
USDCHF 3.4K
CHFJPY 1.9K
GBPCHF 2.3K
GBPJPY 4.8K
EURNZD 1.6K
CADJPY 954
EURCHF 4K
EURJPY 6.2K
NZDJPY 1.5K
NZDUSD 931
EURAUD 726
GBPCAD 1.9K
AUDUSD 861
EURCAD 1.3K
GBPNZD 2.6K
AUDCHF 541
AUDJPY 1.4K
GBPUSD 813
USDCAD 416
CADCHF 44
EURUSD 588
GBPAUD 957
NZDCHF -92
NZDCAD 885
BTCUSD 79K
AUDNZD 8
EURGBP 170
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.30 USD
Worst Trade: -202 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +99.48 USD
Massima perdita consecutiva: -100.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.20 × 20
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 1026
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 778
ICMarketsSC-Live23
0.48 × 857
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1383
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 9814
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 3872
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarkets-Live15
0.70 × 80
ICMarketsSC-Live18
0.71 × 14
ICMarkets-Live22
0.73 × 157
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 624
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
FusionMarkets-Demo
0.81 × 4399
160 più
*Update 31 August 2025: start from September 2025, I will stop trading GOLD / XAUUSD to reduce risk for this account.


100% manual trade because I use trade manager to execute orders, that is why there is percentage of algo.

Tín hiệu nhằm mục đích theo dõi, quý vị nhà đầu tư quan tâm có thể liên hệ zalo nhận tư vấn thêm bấm vào đây


Minimum deposit $500.

This is to monitor performance.

Non ci sono recensioni
2025.09.15 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
