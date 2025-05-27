SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GJ Scalping
Erzsebet Regoczyne Rajzinger

GJ Scalping

Erzsebet Regoczyne Rajzinger
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
ICMarketsSC-Live25
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
11 (36.66%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (63.33%)
En iyi işlem:
28.18 USD
En kötü işlem:
-14.50 USD
Brüt kâr:
171.04 USD (7 915 pips)
Brüt zarar:
-199.46 USD (8 820 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (45.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.28 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
16.59%
Maks. mevduat yükü:
15.74%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
14 (46.67%)
Satış işlemleri:
16 (53.33%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.95 USD
Ortalama kâr:
15.55 USD
Ortalama zarar:
-10.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-77.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.40 USD (7)
Aylık büyüme:
1.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.82 USD
Maksimum:
94.13 USD (23.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.99% (94.13 USD)
Varlığa göre:
3.67% (13.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -905
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.18 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +45.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.72 × 60
ICMarketsSC-Live04
0.88 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 147
ICMarketsSC-Live25
1.33 × 15
Pepperstone-Demo01
2.21 × 67
ICMarketsSC-Live26
5.00 × 1
OctaFX-Real6
7.30 × 10
XMGlobal-Real 35
9.70 × 60
İnceleme yok
2025.09.11 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 17:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 06:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.08 11:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 11:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.03 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 08:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 11:39
Share of trading days is too low
2025.06.04 11:39
Share of days for 80% of trades is too low
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.