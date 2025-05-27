- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
11 (36.66%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (63.33%)
En iyi işlem:
28.18 USD
En kötü işlem:
-14.50 USD
Brüt kâr:
171.04 USD (7 915 pips)
Brüt zarar:
-199.46 USD (8 820 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (45.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.28 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
16.59%
Maks. mevduat yükü:
15.74%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
14 (46.67%)
Satış işlemleri:
16 (53.33%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.95 USD
Ortalama kâr:
15.55 USD
Ortalama zarar:
-10.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-77.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.40 USD (7)
Aylık büyüme:
1.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.82 USD
Maksimum:
94.13 USD (23.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.99% (94.13 USD)
Varlığa göre:
3.67% (13.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|-28
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-905
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.18 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +45.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.72 × 60
|
ICMarketsSC-Live04
|0.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.98 × 147
|
ICMarketsSC-Live25
|1.33 × 15
|
Pepperstone-Demo01
|2.21 × 67
|
ICMarketsSC-Live26
|5.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|7.30 × 10
|
XMGlobal-Real 35
|9.70 × 60
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-8%
0
0
USD
USD
322
USD
USD
16
100%
30
36%
17%
0.85
-0.95
USD
USD
24%
1:100