Trade:
30
Profit Trade:
11 (36.66%)
Loss Trade:
19 (63.33%)
Best Trade:
28.18 USD
Worst Trade:
-14.50 USD
Profitto lordo:
171.04 USD (7 915 pips)
Perdita lorda:
-199.46 USD (8 820 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (45.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.28 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
16.59%
Massimo carico di deposito:
15.74%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
14 (46.67%)
Short Trade:
16 (53.33%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.95 USD
Profitto medio:
15.55 USD
Perdita media:
-10.50 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-77.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.40 USD (7)
Crescita mensile:
1.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.82 USD
Massimale:
94.13 USD (23.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.99% (94.13 USD)
Per equità:
3.67% (13.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|-28
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|-905
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.18 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +45.28 USD
Massima perdita consecutiva: -77.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.72 × 60
|
ICMarketsSC-Live04
|0.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.98 × 147
|
ICMarketsSC-Live25
|1.33 × 15
|
Pepperstone-Demo01
|2.21 × 67
|
ICMarketsSC-Live26
|5.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|7.30 × 10
|
XMGlobal-Real 35
|9.70 × 60
Non ci sono recensioni
