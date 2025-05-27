- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cyr
|996
|BTCUSD
|7
|US100
|1
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.cyr
|-84
|BTCUSD
|32
|US100
|3
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.cyr
|40K
|BTCUSD
|382K
|US100
|1.7K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FirstPrudentialMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Activo/timeframe
Xaususd en 5min.
Estrategia
Explotar giros/pullbacks a la media con payoff discreto (SL/BE/R1/R2) en las franjas horarias que muestran esperanza positiva por operación y tasa de llegadas a R2 alta. Decido qué horas operar con datos, no con fe.
Modelo de payoff fijo
-
SL = -1%
-
BE = 0%
-
R1 = +0.5%
-
R2 =+1.5%
Setup
Filtro inicial - Distancia mínima del precio necesaria para activar la búsqueda del resto de condiciones.
Condición 1 - RSI con parámetros personalizados en sobrecompra-sobreventa
Condición 2 - Macd en posición
Confirmación: SMA
No voy a desvelar los indicadores y parámetros exactos que uso para la estrategia. Si quieres aprender la estrategia escríbeme por privado.
Métricas básicas (columnas)
-
Trades: nº de operaciones en la franja.
-
Franjas horarias
-
Winrate
-
Tp y sl de cada franja
-
BE por franja
-
% BE
-
% R1
-
% R2
-
Media de ratio (si las dejara correr)
-
Ganancia media esperada por operación
-
Ranking : Para calcular el ranking uso fórmulas que ponderan por importancia de los resultados obtenido en las métricas anteriores - 1.ganancia media € por op – Prioridad 1.0 → aceptable; > 10 € → ya es interesante; cuanto más alto, mejor. 2. % que llega a R2 – El motor del P&L. ≥ 25 % muy bien; < 20 % franja débil para esta gestión. 3. % BE – Penaliza. Quiero pocos BE (ruido/indecisión) < 20 % ideal; 20–30 % tolerable; > 30 % mala señal. 4. % R1 – Bien como escalón hacia R2; por sí solo no nos deslumbra. Lo uso para ver si hay “avance” aunque no se complete R2. 5. totales – Confianza estadística, ≥ 30 mejor base; 15–30 usable pero con vigilancia; < 15 = prudencia.
