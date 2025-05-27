SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GoldenGoatVara
Adrian Hortiguela Garcia

GoldenGoatVara

Adrian Hortiguela Garcia
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
FirstPrudentialMarkets-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 004
Kârla kapanan işlemler:
492 (49.00%)
Zararla kapanan işlemler:
512 (51.00%)
En iyi işlem:
264.30 USD
En kötü işlem:
-48.73 USD
Brüt kâr:
5 471.26 USD (957 817 pips)
Brüt zarar:
-5 521.04 USD (534 544 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (78.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
376.46 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
18.11%
Maks. mevduat yükü:
98.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
492 (49.00%)
Satış işlemleri:
512 (51.00%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
11.12 USD
Ortalama zarar:
-10.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-624.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-624.71 USD (33)
Aylık büyüme:
-6.62%
Yıllık tahmin:
-80.35%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.16 USD
Maksimum:
868.52 USD (86.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.34% (866.84 USD)
Varlığa göre:
1.52% (73.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.cyr 996
BTCUSD 7
US100 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.cyr -84
BTCUSD 32
US100 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.cyr 40K
BTCUSD 382K
US100 1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +264.30 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +78.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -624.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FirstPrudentialMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Activo/timeframe

Xaususd en 5min.  


Estrategia

Explotar giros/pullbacks a la media con payoff discreto (SL/BE/R1/R2) en las franjas horarias que muestran esperanza positiva por operación y tasa de llegadas a R2 alta. Decido qué horas operar con datos, no con fe.


Modelo de payoff fijo

  • SL = -1%

  • BE = 0%

  • R1 = +0.5%

  • R2 =+1.5%

Setup

Filtro inicial - Distancia mínima del precio necesaria para activar la búsqueda del resto de condiciones.

Condición 1 - RSI con parámetros personalizados en sobrecompra-sobreventa

Condición 2 - Macd en posición

Confirmación: SMA

No voy a desvelar los indicadores y parámetros exactos que uso para la estrategia. Si quieres aprender la estrategia escríbeme por privado.

Métricas básicas (columnas)

  • Trades: nº de operaciones en la franja.

  • Franjas horarias

  • Winrate

  • Tp y sl de cada franja 

  • BE por franja

  • % BE

  • % R1

  • % R2

  • Media de ratio (si las dejara correr)

  • Ganancia media esperada por operación

  • Ranking : Para calcular el ranking uso fórmulas que ponderan por importancia de los resultados obtenido en las métricas anteriores - 1.ganancia media € por op – Prioridad 1.0 → aceptable; > 10 € → ya es interesante; cuanto más alto, mejor. 2. % que llega a R2 – El motor del P&L. ≥ 25 % muy bien; < 20 % franja débil para esta gestión. 3. % BE – Penaliza. Quiero pocos BE (ruido/indecisión) < 20 % ideal; 20–30 % tolerable; > 30 % mala señal. 4. % R1 – Bien como escalón hacia R2; por sí solo no nos deslumbra. Lo uso para ver si hay “avance” aunque no se complete R2. 5. totales – Confianza estadística, ≥ 30 mejor base; 15–30 usable pero con vigilancia; < 15 = prudencia.



İnceleme yok
2025.07.28 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 11:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 20:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 16:55
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 22:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 12:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 10:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 14:46
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoldenGoatVara
Ayda 50 USD
17%
0
0
USD
4.2K
USD
31
84%
1 004
49%
18%
0.99
-0.05
USD
17%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.