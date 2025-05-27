SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoldenGoatVara
Adrian Hortiguela Garcia

GoldenGoatVara

Adrian Hortiguela Garcia
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 17%
FirstPrudentialMarkets-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 004
Profit Trade:
492 (49.00%)
Loss Trade:
512 (51.00%)
Best Trade:
264.30 USD
Worst Trade:
-48.73 USD
Profitto lordo:
5 471.26 USD (957 817 pips)
Perdita lorda:
-5 521.04 USD (534 544 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (78.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
376.46 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
18.11%
Massimo carico di deposito:
98.84%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
492 (49.00%)
Short Trade:
512 (51.00%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
11.12 USD
Perdita media:
-10.78 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-624.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-624.71 USD (33)
Crescita mensile:
-6.62%
Previsione annuale:
-80.35%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.16 USD
Massimale:
868.52 USD (86.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.34% (866.84 USD)
Per equità:
1.52% (73.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.cyr 996
BTCUSD 7
US100 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.cyr -84
BTCUSD 32
US100 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.cyr 40K
BTCUSD 382K
US100 1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +264.30 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +78.58 USD
Massima perdita consecutiva: -624.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FirstPrudentialMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Activo/timeframe

Xaususd en 5min.  


Estrategia

Explotar giros/pullbacks a la media con payoff discreto (SL/BE/R1/R2) en las franjas horarias que muestran esperanza positiva por operación y tasa de llegadas a R2 alta. Decido qué horas operar con datos, no con fe.


Modelo de payoff fijo

  • SL = -1%

  • BE = 0%

  • R1 = +0.5%

  • R2 =+1.5%

Setup

Filtro inicial - Distancia mínima del precio necesaria para activar la búsqueda del resto de condiciones.

Condición 1 - RSI con parámetros personalizados en sobrecompra-sobreventa

Condición 2 - Macd en posición

Confirmación: SMA

No voy a desvelar los indicadores y parámetros exactos que uso para la estrategia. Si quieres aprender la estrategia escríbeme por privado.

Métricas básicas (columnas)

  • Trades: nº de operaciones en la franja.

  • Franjas horarias

  • Winrate

  • Tp y sl de cada franja 

  • BE por franja

  • % BE

  • % R1

  • % R2

  • Media de ratio (si las dejara correr)

  • Ganancia media esperada por operación

  • Ranking : Para calcular el ranking uso fórmulas que ponderan por importancia de los resultados obtenido en las métricas anteriores - 1.ganancia media € por op – Prioridad 1.0 → aceptable; > 10 € → ya es interesante; cuanto más alto, mejor. 2. % que llega a R2 – El motor del P&L. ≥ 25 % muy bien; < 20 % franja débil para esta gestión. 3. % BE – Penaliza. Quiero pocos BE (ruido/indecisión) < 20 % ideal; 20–30 % tolerable; > 30 % mala señal. 4. % R1 – Bien como escalón hacia R2; por sí solo no nos deslumbra. Lo uso para ver si hay “avance” aunque no se complete R2. 5. totales – Confianza estadística, ≥ 30 mejor base; 15–30 usable pero con vigilancia; < 15 = prudencia.



Non ci sono recensioni
2025.07.28 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 11:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 20:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 16:55
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 22:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 12:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 10:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 14:46
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoldenGoatVara
50USD al mese
17%
0
0
USD
4.2K
USD
31
84%
1 004
49%
18%
0.99
-0.05
USD
17%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.