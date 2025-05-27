- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cyr
|994
|BTCUSD
|7
|US100
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.cyr
|-81
|BTCUSD
|32
|US100
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.cyr
|40K
|BTCUSD
|382K
|US100
|1.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FirstPrudentialMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Activo/timeframe
Xaususd en 5min.
Estrategia
Explotar giros/pullbacks a la media con payoff discreto (SL/BE/R1/R2) en las franjas horarias que muestran esperanza positiva por operación y tasa de llegadas a R2 alta. Decido qué horas operar con datos, no con fe.
Modelo de payoff fijo
-
SL = -1%
-
BE = 0%
-
R1 = +0.5%
-
R2 =+1.5%
Setup
Filtro inicial - Distancia mínima del precio necesaria para activar la búsqueda del resto de condiciones.
Condición 1 - RSI con parámetros personalizados en sobrecompra-sobreventa
Condición 2 - Macd en posición
Confirmación: SMA
No voy a desvelar los indicadores y parámetros exactos que uso para la estrategia. Si quieres aprender la estrategia escríbeme por privado.
Métricas básicas (columnas)
-
Trades: nº de operaciones en la franja.
-
Franjas horarias
-
Winrate
-
Tp y sl de cada franja
-
BE por franja
-
% BE
-
% R1
-
% R2
-
Media de ratio (si las dejara correr)
-
Ganancia media esperada por operación
-
Ranking : Para calcular el ranking uso fórmulas que ponderan por importancia de los resultados obtenido en las métricas anteriores - 1.ganancia media € por op – Prioridad 1.0 → aceptable; > 10 € → ya es interesante; cuanto más alto, mejor. 2. % que llega a R2 – El motor del P&L. ≥ 25 % muy bien; < 20 % franja débil para esta gestión. 3. % BE – Penaliza. Quiero pocos BE (ruido/indecisión) < 20 % ideal; 20–30 % tolerable; > 30 % mala señal. 4. % R1 – Bien como escalón hacia R2; por sí solo no nos deslumbra. Lo uso para ver si hay “avance” aunque no se complete R2. 5. totales – Confianza estadística, ≥ 30 mejor base; 15–30 usable pero con vigilancia; < 15 = prudencia.
