Adrian Hortiguela Garcia

GoldenGoatVara

Adrian Hortiguela Garcia
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
FirstPrudentialMarkets-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 002
Bénéfice trades:
492 (49.10%)
Perte trades:
510 (50.90%)
Meilleure transaction:
264.30 USD
Pire transaction:
-48.73 USD
Bénéfice brut:
5 471.26 USD (957 817 pips)
Perte brute:
-5 517.84 USD (534 428 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (78.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
376.46 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
18.11%
Charge de dépôt maximale:
98.84%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
53 minutes
Facteur de récupération:
-0.05
Longs trades:
492 (49.10%)
Courts trades:
510 (50.90%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.05 USD
Bénéfice moyen:
11.12 USD
Perte moyenne:
-10.82 USD
Pertes consécutives maximales:
33 (-624.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-624.71 USD (33)
Croissance mensuelle:
-6.55%
Prévision annuelle:
-80.12%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
61.16 USD
Maximal:
868.52 USD (86.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.34% (866.84 USD)
Par fonds propres:
1.52% (73.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.cyr 994
BTCUSD 7
US100 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.cyr -81
BTCUSD 32
US100 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.cyr 40K
BTCUSD 382K
US100 1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +264.30 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 33
Bénéfice consécutif maximal: +78.58 USD
Perte consécutive maximale: -624.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FirstPrudentialMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Activo/timeframe

Xaususd en 5min.  


Estrategia

Explotar giros/pullbacks a la media con payoff discreto (SL/BE/R1/R2) en las franjas horarias que muestran esperanza positiva por operación y tasa de llegadas a R2 alta. Decido qué horas operar con datos, no con fe.


Modelo de payoff fijo

  • SL = -1%

  • BE = 0%

  • R1 = +0.5%

  • R2 =+1.5%

Setup

Filtro inicial - Distancia mínima del precio necesaria para activar la búsqueda del resto de condiciones.

Condición 1 - RSI con parámetros personalizados en sobrecompra-sobreventa

Condición 2 - Macd en posición

Confirmación: SMA

No voy a desvelar los indicadores y parámetros exactos que uso para la estrategia. Si quieres aprender la estrategia escríbeme por privado.

Métricas básicas (columnas)

  • Trades: nº de operaciones en la franja.

  • Franjas horarias

  • Winrate

  • Tp y sl de cada franja 

  • BE por franja

  • % BE

  • % R1

  • % R2

  • Media de ratio (si las dejara correr)

  • Ganancia media esperada por operación

  • Ranking : Para calcular el ranking uso fórmulas que ponderan por importancia de los resultados obtenido en las métricas anteriores - 1.ganancia media € por op – Prioridad 1.0 → aceptable; > 10 € → ya es interesante; cuanto más alto, mejor. 2. % que llega a R2 – El motor del P&L. ≥ 25 % muy bien; < 20 % franja débil para esta gestión. 3. % BE – Penaliza. Quiero pocos BE (ruido/indecisión) < 20 % ideal; 20–30 % tolerable; > 30 % mala señal. 4. % R1 – Bien como escalón hacia R2; por sí solo no nos deslumbra. Lo uso para ver si hay “avance” aunque no se complete R2. 5. totales – Confianza estadística, ≥ 30 mejor base; 15–30 usable pero con vigilancia; < 15 = prudencia.



Aucun avis
2025.07.28 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 11:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 20:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 16:55
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 22:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 12:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 10:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 14:46
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GoldenGoatVara
50 USD par mois
17%
0
0
USD
4.2K
USD
31
84%
1 002
49%
18%
0.99
-0.05
USD
17%
1:30
