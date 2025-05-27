SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DM4
Boyu Ding

DM4

Boyu Ding
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 739%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14 844
Profit Trade:
10 136 (68.28%)
Loss Trade:
4 708 (31.72%)
Best Trade:
1 489.25 USD
Worst Trade:
-231.09 USD
Profitto lordo:
92 855.65 USD (1 035 828 pips)
Perdita lorda:
-46 179.70 USD (1 005 838 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (81.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 234.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.89%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
449
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
25.40
Long Trade:
7 775 (52.38%)
Short Trade:
7 069 (47.62%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
3.14 USD
Profitto medio:
9.16 USD
Perdita media:
-9.81 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 837.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 837.52 USD (13)
Crescita mensile:
15.87%
Previsione annuale:
193.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 837.52 USD (4.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.30% (1 801.25 USD)
Per equità:
57.24% (14 809.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 2111
GBPCAD 2068
CADJPY 1843
EURUSD 1781
GBPCHF 1103
EURNZD 1066
NZDCAD 964
AUDJPY 862
GBPAUD 839
AUDCHF 693
AUDNZD 692
NZDCHF 614
CHFJPY 107
EURGBP 99
EURAUD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 5.8K
GBPCAD 5.5K
CADJPY 4.8K
EURUSD 7K
GBPCHF 5.7K
EURNZD 2.6K
NZDCAD 2.6K
AUDJPY 2.3K
GBPAUD 2.1K
AUDCHF 3.2K
AUDNZD 1.3K
NZDCHF 2.9K
CHFJPY 341
EURGBP 508
EURAUD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 5K
GBPCAD -5.6K
CADJPY 4.1K
EURUSD -4K
GBPCHF -1.7K
EURNZD -21K
NZDCAD 15K
AUDJPY -1.4K
GBPAUD -2.3K
AUDCHF 11K
AUDNZD 26K
NZDCHF 8K
CHFJPY -5.1K
EURGBP 3.8K
EURAUD 138
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 489.25 USD
Worst Trade: -231 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +81.17 USD
Massima perdita consecutiva: -1 837.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.10 × 334
Non ci sono recensioni
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 23:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
