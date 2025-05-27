- Crescita
Trade:
14 844
Profit Trade:
10 136 (68.28%)
Loss Trade:
4 708 (31.72%)
Best Trade:
1 489.25 USD
Worst Trade:
-231.09 USD
Profitto lordo:
92 855.65 USD (1 035 828 pips)
Perdita lorda:
-46 179.70 USD (1 005 838 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (81.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 234.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.89%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
449
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
25.40
Long Trade:
7 775 (52.38%)
Short Trade:
7 069 (47.62%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
3.14 USD
Profitto medio:
9.16 USD
Perdita media:
-9.81 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 837.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 837.52 USD (13)
Crescita mensile:
15.87%
Previsione annuale:
193.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 837.52 USD (4.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.30% (1 801.25 USD)
Per equità:
57.24% (14 809.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|2111
|GBPCAD
|2068
|CADJPY
|1843
|EURUSD
|1781
|GBPCHF
|1103
|EURNZD
|1066
|NZDCAD
|964
|AUDJPY
|862
|GBPAUD
|839
|AUDCHF
|693
|AUDNZD
|692
|NZDCHF
|614
|CHFJPY
|107
|EURGBP
|99
|EURAUD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|5.8K
|GBPCAD
|5.5K
|CADJPY
|4.8K
|EURUSD
|7K
|GBPCHF
|5.7K
|EURNZD
|2.6K
|NZDCAD
|2.6K
|AUDJPY
|2.3K
|GBPAUD
|2.1K
|AUDCHF
|3.2K
|AUDNZD
|1.3K
|NZDCHF
|2.9K
|CHFJPY
|341
|EURGBP
|508
|EURAUD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|5K
|GBPCAD
|-5.6K
|CADJPY
|4.1K
|EURUSD
|-4K
|GBPCHF
|-1.7K
|EURNZD
|-21K
|NZDCAD
|15K
|AUDJPY
|-1.4K
|GBPAUD
|-2.3K
|AUDCHF
|11K
|AUDNZD
|26K
|NZDCHF
|8K
|CHFJPY
|-5.1K
|EURGBP
|3.8K
|EURAUD
|138
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 489.25 USD
Worst Trade: -231 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +81.17 USD
Massima perdita consecutiva: -1 837.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.10 × 334
